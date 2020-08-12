Пандемия подкосила американскую ПРО

Согласно недавнему отчету Счетной палаты правительства США, развертывание РЛС ПРО для ВВС в целях обнаружения баллистических ракет откладывается примерно на год. В настоящее время эта система сооружается на базе Clear Air Force в штате Аляска. Причиной задержки могла стать пандемия коронавируса.

Информация, предоставленная в июне Агентством по противоракетной обороне США (MDA) Счетной палате правительства США (Government Accountability Office, GAO), указывает на то, что все работы по строительству и интеграции в систему предупреждения о ракетно-ядерном нападении (СПРЯУ) радиолокационной станции большой дальности (Long Range Discrimination Radar, LRDR) были остановлены еще в марте из-за пандемии коронавируса.

Хотя первоначальное развертывание этой РЛС СПРЯУ на базе Clear Air Force на Аляске было запланировано на 2021 финансовый год, а передача в состав ВВС США — на 2022 финансовый год, теперь ожидается, что военно-воздушные силы станут владельцем полностью боеготового радара только в конце 2023 финансового года.

«У нас действительно был запасной вариант в разработке и постановке системы на боевое дежурство, поскольку эта работа требует, чтобы люди находились в тесном замкнутом пространстве и сидели за компьютерными терминалами, решая действительно сложные проблемы, такие, к примеру, как разработка алгоритмов», — сказал директор MDA вице-адмирал Джон Хилл на состоявшемся 4 августа виртуальном Симпозиуме по космической и противоракетной обороне.

Однако, по словам адмирала Хилла, MDA прекратило развертывание и ввод в строй РЛС LRDR из-за пандемии COVID-19, перейдя в «статус смотрителя».

«И тем не менее, даже это требует дополнительной работы. Я имею в виду, что у вас есть радар, который создается в суровых условиях, таких как на Аляске, и вы не можете просто так остановиться. Вы должны войти и убедиться, что аппаратура защищена соответствующим образом», — добавил он.

Ирана. Как пишет Defense News, РЛС СПРЯУ LRDR представляет собой мощный радар S-диапазона (включающий компоненты из твердотельного нитрида галлия, GaN), который сможет не только обнаруживать и сопровождать межконтинентальные баллистические ракеты, но и осуществлять селекцию боевых блоков МБР на фоне ложных целей для наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета, которая предназначена для обороны континентальной части США от возможных ударов межконтинентальных баллистических ракет со стороны Северной Кореи

РЛС СПРЯУ LRDR примерно в 25 раз больше, чем многофункциональный трехкоординатный радиолокатор AN/SPY-1, являющийся основой боевой информационно-управляющей системы «Иджис», размещенной на кораблях УРО ВМС США.

Одно из ключевых преимуществ LRDR заключается в том, пишет Defense News, что его можно обслуживать и ремонтировать, не снимая с боевого дежурства, поскольку на каждый элемент активной антенной фазированной решетки этого радара есть свой, отдельный передатчик/приемник, и вывод из режима функционирования одного (или нескольких) из них не влияет на работоспособность системы в целом.

Строительство LRDR на Аляске шло по плану, поначалу ничего не предвещало срыва графика.

Разработчик радара LRDR — компания Lockheed Martin — использовала соответствующее оборудование и тактическое программное обеспечение, чтобы успешно продемонстрировать производительность системы в операционной среде. Был проведен ряд успешных испытаний, включая спутниковый трек с замкнутым контуром, что показало значительную зрелость программы.

Тем не менее, согласно отчету GAO, необходимые исправления и корректировки в антенном устройстве РЛС и программном обеспечении привели к перерасходу средств в размере $25 млн и задержке в завершении этапа разработки, связанного со спутниковым слежением, который должен был быть осуществлен еще в 2018 финансовом году.

«Во время строительства РЛС в 2019 финансовом году программа отслеживала риски, которые могли угрожать предстоящей передаче LRDR в боевой состав ВВС США, — говорится в отчете GAO. — В частности, программа была сосредоточена на производстве ряда панелей, блоков, модулей и части вспомогательного оборудования, а также на обеспечении интеграции всех комплектующих на месте развертывания локатора».

Решение этих проблем привело к сдвигу первоначального графика «вправо» и «истощило запас времени на пути к передаче» локатора ВВС.

«Хорошая новость заключается в том, что строительство РЛС возобновлено и продолжается. И мы поставляем то оборудование и компоненты, которые будут проходить испытания с низким и высоким энергопотреблением в конце этого года, поэтому мы очень рады этому», — сказал адмирал Хилл.

Согласно GAO, текущий план предусматривает только одно летное испытание, назначенное на третий квартал 2021 финансового года, после двух наземных испытаний. В отчете не уточняется, вызвала ли пандемия задержку в проведении этих тестов.

GAO выразило озабоченность по поводу проведения двух наземных испытаний перед единственным летным испытанием программы, поскольку это «увеличивает вероятность того, что часть оборудования не будет сертифицирована после завершения испытаний».

В результате «анализ производительности, а также большая часть проверки и сертификации оборудования должны быть выполнены одновременно, незадолго до объявления технических возможностей LRDR», запланированного на третий квартал 2021 финансового года, говорится в отчете.

Это увеличивает риск обнаружения проблем на поздних этапах разработки, что может привести к снижению производительности или задержкам в принятии на вооружении локатора.

«База Clear Air Force является одним из самых стратегически важных объектов в системе предупреждения о ракетно-ядерном ударе США. Расположение базы делает ее весьма ценной для ПРО западного побережья США и страны в целом», — пояснил Газете.Ru заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как напомнил собеседник издания, Clear Air Force расположена в центральной части Аляски, примерно в 1,6 км от н. п. Андерсон, в 78 милях от Фэрбенкса и в 100 милях от горы Мак-Кинли. База является одним из ближайших объектов США к воздушным границам Российской Федерации.

На базе Clear Air Force уже развернут модернизированный локатор системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе США типа AN/FPS-123. Надгоризонтные радиолокационные станции этого типа входят в систему SSPARS (Solid State Phased Array Radar System — твердотельные радиолокационные системы с фазированной антенной решеткой).

По мнению Макиенко, планируемая к развертыванию новейшая радиолокационная система будет служить важным источником информации в многоуровневой стратегии обороны MDA для защиты территории США от атаки баллистических ракет.

LRDR будет предоставлять данные об обнаружении, захвате, отслеживании и распознавании объектов в режиме 24/7/365, чтобы соответствующие системы обороны США могли блокировать и отражать угрозы баллистических ракет.

Lockheed Martin заявляет, что радар LRDR добавляет возможность распознавания угроз на больших расстояниях, используя при этом широкополосную возможность аппаратного обеспечения в сочетании с передовыми программными алгоритмами.

LRDR сочетает в себе проверенные технологии SSR (твердотельных радаров, Solid State Radar, SSR) с надежными алгоритмами обороны от баллистических ракет, и все они основаны на платформе с открытой архитектурой, способной обеспечить значительную модернизацию системы в будущем. Lockheed Martin рассматривает SSR как краеугольный камень своих текущих и будущих разработок радаров, и это играет ключевую роль в разработке локаторов типа LRDR.

Руководство MDA считает развертывание РЛС типа LRDR одним из важнейших приоритетов в наращивании боевых возможностей континентальной системы ПРО США.