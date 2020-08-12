«Конченые подонки»: почему Трамп не доверяет разведке США

Слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что глава Белого дома Дональд Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем американской разведке — ложь, заявил сам американский лидер. При этом он назвал бывших глав ФБР и ЦРУ «кончеными подонками» и «грязными копами», не заслуживающими доверия.

Глава Белого дома Дональд Трамп опроверг слова своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем американской разведке.

Как указал американский лидер на своей странице в Twitter, Болтон и в данном высказывании, и в целом не показал себя способным интеллектуалом.

«Джон Болтон — один из самых тупых людей, которых я встречал в правительстве, а встречал я многих. Он часто заявляет, что я уважал и даже доверял Владимиру Путину больше, чем сотрудникам наших разведывательных агентств. Хотя, конечно, это неправда», — заверил президент США.

При этом он заметил, что многие бывшие главы американских правоохранительных ведомств действительно не заслуживали доверия.

«Так называемые американские разведчики были грязными копами, которые теперь показали себя подонками на высшем уровне, такие как [бывший директор ФБР] Джеймс Коми, стопроцентный лжец [экс-директор Национальной разведки] Джеймс Клэппер и, возможно, самый конченый из них, Джон Бреннан, возглавлявший ЦРУ. Вы, возможно, могли бы понять мое нежелание доверять [им]!», — добавил Трамп.

В понедельник, 11 августа, Трамп также заявил, что Путин — важное лицо на международной арене, которое должно присутствовать на саммите G7 в США.

«Я бы непременно пригласил бы его [Путина] на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо», — подчеркнул американский лидер.

Неделей ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил о модели отношений с Россией, которую Трамп и он сам считают наиболее выгодной для обоих государств и всего мира. Как сообщает Washington Post, России и Америке стоит дружить.

«Трамп добивается другого пути развития отношений с Россией — такого, при котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером для США и Европы. В таком мире в санкциях против России не было бы необходимости, и торговля между нашими странами процветала бы», — подчеркнул О'Брайен.

Он добавил, что дружественные отношения между двумя державами лежат в интересах как россиян, так и американцев.

В то же время помощник президента США заявил, что Трамп настроен по отношению к российским властям «жестко, как президент Рональд Рейган — жестче прочих президентов». При этом он напомнил, что популярный в 1980-х президент-республиканец Рейган был также заинтересован в хороших отношениях с Советским Союзом.

При этом накануне газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник сообщала, что Трамп не имеет внятного стратегического подхода к отношениям с Россией. По словам экс-сотрудника администрации президента, Трамп не хочет ссориться с Москвой, но при этом подрывает внешнюю политику Вашингтона и ведет себя по отношению к РФ «непоследовательно».

Он добавил, что «разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегии».

За неделю до этого телекомпания ABC вместе с социологической службой Ipsos опросила американцев по теме внешней политики — согласно результатам, около 63% респондентов осуждают политику Трампа в отношении России, а 36% поддерживают его подход.

В середине прошлого месяца издание The Times писало, что Трамп хочет встретиться с Путиным перед ноябрьскими выборами в США.

Однако, как указывается в статье, Трамп получал предупреждения о том, что Россия якобы будет использовать переговоры, чтобы попытаться вернуться в «авангард мировых дел» и при этом ничем не поступиться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова Болтона о том, что «Путин может играть на Трампе, как на скрипке». Комментарий представителя Кремля касался книги Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».

«Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин думает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью», — сказал Песков.

По его словам, президент РФ не считает своего американского коллегу легким объектом для манипуляций.

Стоит добавить, что в той же книге Болтон утверждает: Трамп воспринимает большинство своих коллег без должной степени уважения. И только отношение главы Белого дома к Путину для автора издания так и осталось загадкой.

«Что касается оценок самого Путина, он [Трамп] ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой», — написал Болтон.

При этом его самого встревожило решение Трампа поздравить российского коллегу с победой на выборах в марте 2018 года.