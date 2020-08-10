«Эта программа съест кораблестроение США заживо»

Стремление ВМС США к обладанию флотом в 355 кораблей было нереалистичным. Это побудило Пентагон отложить обнародование 30-летнего плана кораблестроения, заявил сенату кандидат на пост главы аналитического центра канцелярии министра обороны США Джон Уитли.

Военно-морской флот США должен был представить конгрессу 30-летний план кораблестроения, но в текущем году так и не сделал этого, что вызвало недоумение среди законодателей обеих палат конгресса США. Они настаивали на увеличении боевого состава флота, чтобы нивелировать растущие угрозы со стороны Китая

Но Джон Уитли, кандидат главы Белого дома Дональда Трампа на пост директора влиятельного управления затрат и оценки программ Пентагона (Office of Cost Assessment and Program Evaluation, CAPE), сообщил комитету по делам вооруженных сил сената США , что план ВМФ не основан на финансовых реалиях, добавив, что это «не заслуживающий доверия документ».

«Вначале предполагалось, что ресурсные ограничения существуют в течение пяти лет, а затем выяснилось, что ограничений в ресурсах нет. И подобное положение дел беспокоило министра обороны США Марка Эспера. Он считал, что в таком случае это не заслуживающий доверия документ», — сказал Уитли.

«Министр обороны США подтвердил, что он невероятно привержен цифре в 355 кораблей. Более того, это число должно превышать 355. И что нам — ВМС и CAPE — следует найти как можно быстрее надежный путь к числу кораблей, которое больше 355», — сказал Уитли.

«Нам нужно больше денег»

30-летний план кораблестроения оказался в центре внимания Пентагона после того, как в меморандуме управления по менеджменту и бюджету, отправленном в Пентагон перед представлением бюджета на 2021 финансовый год, запрашивалось, почему в будущем бюджете сокращена численность ВМС за счет досрочного вывода кораблей из эксплуатации и секвестрирования кораблестроения в целом вместо того, чтобы увеличивать количество судов до 355 единиц.

После этого меморандума, который оказался в распоряжении агентства Bloomberg, недавно назначенный министр обороны Марк Эспер заявил Defense News, что он полностью привержен планам по созданию флота в 355 кораблей, но сказал, что его ведомство возглавит усилия по созданию работоспособной структуры, чтобы достичь этой планки.

С тех пор издание Defense News получило аналитический документ от управления затрат и оценки программ, согласно которому

ВМС США должны состоять из десятков беспилотных надводных кораблей, беспилотных подводных аппаратов и сравнительно меньшего количества авианосцев.

Сенатор от штата Миссисипи, член Республиканской партии Роджер Уикер скептически отнесся к желанию CAPE сделать ВМС «легче» с флотом всего из девяти авианосцев вместо одиннадцати. Уитли при этом отказался напрямую обсуждать боевой состав флота, но сослался на анализ ВМС США и CAPE в поддержку флота, который мог бы сражаться в Мировом океане в более рассредоточенных боевых порядках, а не группироваться вокруг авианосцев.

«Это ключевые атрибуты, которые будут определять проводимый в настоящее время анализ», — уточнил Джон Уитли.

Ранее он трудился в качестве контролера Сухопутных войск США, выполнял обязанности директора CAPE и работал с Эспером над выявлением менее приоритетных программ закупки вооружения и военной техники.

CAPE выступает в качестве внутреннего аналитического центра Минобороны США, осуществляя собственный анализ программ и стратегий, которые иногда используются для компенсации тех, которые разрабатываются соответствующими службами. CAPE под руководством своего предыдущего руководителя Роберта Дейгла сыграл центральную роль как в решении потребовать от ВВС покупки F-15X, так и в призыве к выводу из эксплуатации авианосца USS Harry S. Truman (CVN-75).

В последние годы ВМС США внимательно следили за боеготовностью флота и неоднократно заявляли, что не будут сокращать количество обученных и готовых экипажей, чтобы за счет этого закупать больше кораблей.

В январе этого года один из высших офицеров ВМС США недвусмысленно призвал увеличить бюджет флота, пояснив, что Стратегия национальной обороны США явно является морской стратегией.

«Вот в чем дело, нам нужно больше денег», — сказал начальник управления военно-морских операций адмирал Майкл Гилдей на ежегодной конференции Ассоциации надводного флота.

«Нам нужно увеличить боевой состав флота» — добавил адмирал.

«Если вы считаете, что нам необходимо превосходство на океанских театрах военных действий, если вы полагаете, что нам требуется успешное ведение распределенных морских операций, то надо увеличить боевой состав флота, нам нужно больше железа, больше кораблей», — подчеркнул адмирал Майкл Гилдей.

Колумбия дорогостоящая

Одним из основных факторов, удерживающих ВМС США от увеличения расходов на кораблестроение, является требование финансировать со своих судостроительных счетов программу создания 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Колумбия» стоимостью $109 млрд

Эта программа, как сказал Гилдей, съест американское кораблестроение заживо и оставит его без лишних денег.

«Наверное, «Колумбия» — самая совершенная и дорогая субмарина в мире. Она имеет множество технологий по уменьшению заметности для вражеских кораблей. В частности, гребной винт подводной лодки будет заменен на водометный движитель. Одной из инноваций станут Х-образные рули в задней части субмарины. «Колумбия» будет вооружена 16 баллистическими ракетами «Трайдент-Д5» с дальностью стрельбы до 12 тысяч километров», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Головная субмарина должна войти в строй к 2031 году. Она будет стоить около $14 млрд, а последующие лодки в серии — около $6 млрд

Для сравнения адмирал Гилдей сказал, что бюджет ВМС США в 1980-е годы, когда строились подводные лодки с баллистическими ракетами класса «Огайо», был намного больше сегодняшнего бюджета. По словам Гилдея, даже его незначительное изменение на один процент будет иметь значение.

«К примеру, даже один процент бюджета Министерства обороны США составит $7 млрд в год на счетах кораблестроения. Если я проведу какое-то сравнение с сегодняшним днем и вернусь в 1980-е, то обнаружу некоторое сходство», — обратил внимание начальник Управления военно-морских операций.

«Сейчас мы строим подводную лодку класса «Колумбия. Это мой высший приоритет.

К тому времени, когда мы выведем из боевого состава ВМС субмарины типа „Огайо“, срок службы новых лодок должен составить как минимум 42 года. Нам нужно быстрее получить субмарины „Колумбия“, — полагает Гилдей.

»А теперь давайте вернемся к тому моменту, когда мы строили Огайо в 1980-е годы. Тогда это составляло около 20 процентов бюджета всего кораблестроения. Сегодня «Колумбия» занимает около 20-25 процентов. В 2026-2030 финансовых годах доля этой субмарины в бюджете ВМС достигнет около 32 процентов. Это очень много. В 1980-е годы доля ВМС в бюджете Министерства обороны США составляла 38 процентов. Сегодня — 34. Так что, я думаю, исторически у меня есть аргументы в пользу увеличения бюджета ВМС», — убеждал Гилдей.

Но министр обороны Марк Эспер сопротивляется перераспределению оборонного бюджета государства для оплаты строительства более крупного флота, несмотря на влияние «Колумбии» на бюджет военно-морских сил. В своем интервью Defense News глава военного ведомства США сказал, что все службы должны платить по своим счетам:

«Ясно, что «Колумбия» — это большой счет, но это большой счет, который мы должны оплатить. И это счет ВМС. У ВВС есть счет под названием бомбардировщики и средства стратегического сдерживания наземного базирования. И они тоже должны оплатить свой счет».

В своем стремлении получить флот из 355 кораблей Министерство обороны США поддержало идею, заключающуюся в том, чтобы в значительной степени опираться на флот беспилотных надводных кораблей для увеличения ударной мощи надводного флота.

Пентагон против конгресса

Марк Эспер признался Defense News, что хочет активно продвигать беспилотные корабли и суда с незначительным по численности экипажем, чтобы в течение следующего десятилетия достичь планки в 355 кораблей.

«Мы должны выяснить, как будет выглядеть будущий флот. Я думаю, что один из способов, при помощи которого мы быстро добьемся поставленных целей — переход к кораблям с небольшим по численности экипажем, которые со временем могут стать беспилотными», — отметил Марк Эспер.

Но конгресс США выразил скептицизм по поводу этого плана, и хотя он поддерживает интеграцию в состав ВМС большего количества безэкипажных кораблей, но тем не менее не желает, чтобы ВМС США продвигались вперед с непроверенными технологиями и делали ставку на то, что с беспилотными аппаратами цифра в 355 кораблей будет достигнута без существенных трат.

Недавние программы, такие как прибрежный боевой корабль (LCS) и авианосец класса Ford , побудили конгресс США попытаться заставить ВМС замедлить разработку большого беспилотного надводного корабля, не позволяя флоту интегрировать в него систему вертикального пуска в 2020 году, и в 2021 году конгресс готов не допустить, чтобы деньги тратились на закупку беспилотных надводных кораблей до того момента, пока не будет создан полностью готовый рабочий прототип.

Председатель подкомитета по морским силам комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Джо Кортни (демократ от штата Коннектикут) настаивает, чтобы ВМС США изучили основы работы с беспилотными надводными кораблями, прежде чем конгресс выделит на реализацию этих замыслов большие средства.

«Я хочу, чтобы всем было понятно, что мы полностью поддерживаем переход к беспилотным кораблям, будь они на поверхности моря или под водой. Но мы хотим убедиться, что смелые идеи и замыслы уже воплощены в металл с вполне реальными характеристиками, прежде чем мы начнем строить большие беспилотные платформы», — сказал Кортни.

«Мы желаем быть уверенными в том, что больше не попадаем в ситуации, связанными с кораблями, когда мы еще пытаемся понять, в чем состоят их задачи, причем уже в то время, когда серийно строим суда этого типа», — подчеркнул конгрессмен.

Ранее «Газета.Ru» уже обращалась к амбициозным планам военно-политического руководства США по строительству флота в 355 кораблей. К 2030 году в распоряжении американских ВМС должно быть 355 кораблей (сейчас их 292). Таким образом Вашингтон планирует противостоять растущей угрозе со стороны России и Китая.

355 кораблей объявлены приоритетами национальной политики Соединенных Штатов. Это была и цель президента Дональда Трампа на выборах.