Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп обвинил демократов в «левом радикализме» 

РИА Новости и ещё 10 9 минут назад
Трамп обвинил демократов в «левом радикализме»
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп утверждает, что демократы намерены "украсть выборы", затягивая переговоры по поддержке экономики.
По словам Трампа, выступавшего на пресс-конференции в Нью-Джерси, демократы "хотят украсть выборы". По его словам, лидеры демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер "держат в заложниках" помощь пострадавшим от коронавируса.
Он также перечислил ряд предложений демократов, которые, по его словам, ничего общего не имеют с помощью экономике.

"Это радикальная левая повесткаявил Трамп.

Белый дом и оппозиционные демократы в конгрессе ведут переговоры о новом пакете поддержки экономики вдобавок к уже примерно 3 триллионам долларов, которые ранее выделил конгресс. Камнем преткновения является вопрос дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые действовали с весны до 1 августа. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
Последние новости
Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Комментарии
США , В мире , Чак Шумер , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Украина нашла оружие против России
Украина нашла оружие против России
«Народ прозрел»: Лукашенко об интеграции с Россией
«Народ прозрел»: Лукашенко об интеграции с Россией
«Лукашенко должен публично извиниться перед РФ»
«Лукашенко должен публично извиниться перед РФ»
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Украина перекрыла доступ в Крым
01:19
Украина перекрыла доступ в Крым
В мире Конфликты
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
00:55
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Происшествия
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
00:16
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение