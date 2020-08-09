Трамп обвинил демократов в «левом радикализме» 

По словам Трампа, выступавшего на пресс-конференции в Нью-Джерси, демократы "хотят украсть выборы". По его словам, лидеры демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер "держат в заложниках" помощь пострадавшим от коронавируса.

Он также перечислил ряд предложений демократов, которые, по его словам, ничего общего не имеют с помощью экономике.

"Это радикальная левая повесткаявил Трамп.

Белый дом и оппозиционные демократы в конгрессе ведут переговоры о новом пакете поддержки экономики вдобавок к уже примерно 3 триллионам долларов, которые ранее выделил конгресс. Камнем преткновения является вопрос дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые действовали с весны до 1 августа. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.