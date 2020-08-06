«Обращайтесь»: за что госдеп обещает россиянам $10 млн

Граждане России сообщают о получении СМС с предложением передать информацию о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США за вознаграждение в $10 млн Такая программа действительно существует: ранее о ней сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео. Однако подлинность СМС официально не подтверждена. С точки зрения получателей рассылки, это можно рассматривать как вмешательство США в дела России.

США предложили награду до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в американские президентские выборы, которые должны пройти 3 ноября 2020 года. По словам госсекретаря Майка Помпео, выплаты будут проходить в соответствии с программой Госдепа «Вознаграждение за справедливость».

«Программа предлагает вознаграждение за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого человека, который действует по указанию или под контролем иностранного правительства», — отметил глава ведомства.

При этом Помпео сообщил о вознаграждении во время анонса публикации доклада Госдепа об «экосистеме российской пропаганды», формально связав возможное вмешательство в выборы с Россией, хотя и уточнил, что речь может идти также о других «злоумышленниках».

На сайте Госдепа предложение Помпео по выплатам за помощь американским властям было несколько конкретизировано. Так, согласно документу, США ищут киберпреступников или хакеров, желающих совершить атаку на избирательную инфраструктуру страны.

Вскоре после неоднозначного объявления госсекретаря США граждане России стали сообщать о получении СМС-уведомлений с соответствующим предложением о награде за информацию.

«Ночью пришла СМС рассылка от Госдепартамента США. Рассылка явно каким-то образом таргетирована. Полагаю, что она прошла по всем, кто указан в списках Госдепа как сотрудник ФОИВа (Федеральные органы исполнительной власти — «Газета.Ru»). Или как участник зарубежных дипломатических поездок, это куда больше похоже на иностранное вмешательство. Только вот уже в дела нашей страны», — написал Махницкий в Facebook.

В разговоре с «Газетой.Ru» экс-чиновник уточнил, что его бывшие коллеги из Минфина подобных сообщений не получали.

Получил советующее СМС и депутат екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков , о чем он сообщил на своей странице в «ВКонтакте». «Россия не продается, господа Госдеповцы. Так что отдыхайте пожалуйста и больше мне не пишите», — написал депутат, приложив к посту скриншот сообщения от якобы Госдепа.

Соответствующее сообщение также получили несколько жителей Самарской области — они опубликовали фото СМС на развлекательном сайте Pikabu. В одном из постов отмечается, что обратный номер, с которого пришло сообщение, определить не удалось.

В каждом из известных случаев текст СМС выглядит следующим образом:

«Госдеп США предлагает $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы США. Если у вас есть информация, обращайтесь».

Эту информацию подтверждает ряд Telegram-каналов, публикующие скриншоты СМС о вознаграждении Госдепа, полученные россиянами — их все объединяет ссылка на пост верифицированной страницы программы Госдепа «Вознаграждение за справедливость» в Twitter.

«США вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства в выборы США. Если вы обладаете информацией об операциях, нацеленных на выборы США, вы можете претендовать на награду до $10 млн, свяжитесь с нами», — говорится на странице программы в социальной сети.

Всем адресатам уведомления американского ведомства предлагается связаться с дипломатами при наличии необходимой информации. В качестве контактов указан телефон в WhatsApp или бот в Telegram — пока он не слишком охотно реагирует на команды.

«Газета.Ru» обратилась в посольство США в России и в Госдепартамент с просьбой прокомментировать информацию об СМС-рассылках. Ответ пока не получен.

Привязка возможного вмешательства в выборы США к России вполне ожидаема, поскольку «российский тренд» не покидает американских политиков уже многие годы. При этом если четыре года назад его раскруткой занимались демократы, вероятно, в этот раз администрация президента США Дональда Трампа собирается взять инициативу в свои руки.

Мария Захарова. Появление вознаграждения за помощь Госдепу в данном деле уже прокомментировала официальный представитель МИД России

«Каждому (награду в $10 млн)?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей», — написала дипломат в Facebook.