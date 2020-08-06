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Долой с пьедестала! Америка избавляется от Колумба 

ТАСС 2 часа назад
Долой с пьедестала! Америка избавляется от Колумба
Фото: Twitter
В Сан-Франциско, Чикаго, Детройте, Бостоне сносят памятники мореплавателю, которого обвиняют в жестокости к коренным жителям Нового света. Сохранить монументы просит итальянская община — для нее он выдающийся предшественник, для чернокожих и индейцев — напротив, тиран и преступник
Спустя пять столетий после своей смерти мореход и первопроходец Христофор Колумб снова попал в бурю. С подачи движения Black Lives Matter повсюду в Америке, куда он проложил дорогу в 1492-м, сносят памятники, установленные в его честь. В Бостоне монумент знаменитому капитану каравеллы обезглавили, в Массачусетсе облили красной, цвета крови краской. В Чикаго вокруг статуи развернулось побоище: манифестанты попробовали прорвать живую цепь, образованную сотрудниками полиции. Итог: ранения среди обеих сторон и демонтаж памятника по решению местной власти. В Сан-Франциско, узнав о готовящейся акции BLM, монумент убрали заранее, чтобы не допустить общественных беспорядков.

Последний день Колумба

Удаление памятников мореплавателю — итог кампании, развернутой против Колумба правозащитными организациями афроамериканцев и индейцев. Осенью 2018 года на их точку зрения встали муниципалитеты Нью-Йорка, Сан-Франциско, Цинциннати и Рочестера. Приближался традиционный День Колумба (12 октября), который решили не праздновать: на смену ему учредили чествование коренного населения Америки. К 2020-му уже свыше 60 городов и 13 штатов отказались от дня морехода. Еще до начала протестов против расовой несправедливости Колумб окончательно превратился в политически некорректную фигуру.
Начало кампании против Колумба положили левые в середине XX века, а импульс ей придал марксистский историк и социалист Говард Зинн. В 1980 году он выпустил "Народную историю Соединенных Штатов", добившуюся популярности в университетских кампусах. Под пером Зинна Колумб предстал угнетателем слабых и жестокосердным убийцей: он прибыл в Новый Свет, движимый жаждой денег, а в покорных и плохо вооруженных индейцах острова Гаити видел слуг или рабов, к которым не ведал жалости. Иногда он действовал хитростью, но чаще грубой силой. Прибытие Колумба, настаивал Зинн, перевернуло страницу в американской истории: со светлой на темную.
Популярная книга Зинна сделала достоянием широкой публики никем в профессиональном сообществе не оспариваемые факты о Колумбе. Высадившись на островах Карибского моря, он действительно заставил трудиться на себя их обитателей, введя суровый режим энкомьенды, соответствовавший крепостному праву. Восстание, которое вскоре подняли индейцы, Колумб подавил; около 1500 аборигенов обратил в рабов, раздав своим соратникам или отправив в Испанию. По пути часть невольников погибла. Но хуже было тем, кто остался. На острове катастрофически возросла смертность. К концу XVI века противостоявшее Колумбу племя таино насчитывало не более нескольких сотен человек, а затем и вовсе вымерло. Их место стали занимать переселенцы. Вслед за Зинном современные обличители Колумба считают его виновным в геноциде.

Мореплаватель и море крови

Успех "Народной истории" имел и теневую сторону: эта книга заменила для сотен тысяч левых активистов другие сочинения, посвященные Колумбу. Прикидки сделанные Зинном, были приняты без возражений, даже если речь шла о такой зыбкой материи, как оценка числа погибших в отдаленном прошлом. Не приводя подробных вычислений, историк предположил, что на Гаити могли проживать 250 тысяч индейцев, из которых жизней лишились 125 тысяч, причем в течение двух лет. По реконструкции Зинна, эти жертвы ложатся на совесть Колумба. И сегодня эта цифра широко используется в агитации BLM.
Подтвердить или опровергнуть ее объективно крайне сложно. Известно, что вместе с собой моряки Колумба привезли оспу и другие европейские недуги. К 1494 году две трети испанского экипажа скончались от болезней и от голода. Но дело было сделано: инфекцию подхватили индейцы. Смертность в их среде оказалась еще выше. Причина этого — давно установленное врачами отсутствие у коренных жителей иммунитета к привезенным из Старого Света болезням, которые, хоть и оставались смертельными для многих европейцев, но затрагивали у них на родине далеко не всех.
Степень исторической вины Колумба зависит от того, что именно поставить во главу угла: жестокость к индейцам или эпидемию. Зинн выбрал первое, вдохновив Black Lives Matter, а его современные критики (среди них Мэри Грэйбер, автор книги "Разоблачая Говарда Зинна") — второе. Для одних он стал феноменальным убийцей, заслуживающим посмертного наказания, для других отважным, хотя и жестоким моряком, но более всего — заложником обстоятельств.

Это наш Колумб

Когда спор доброжелателей и хулителей Колумба со страниц книг переходит в реальную жизнь, задетыми чувствуют себя италоамериканцы. Влиятельная диаспора (ее численность оценивают в 17 миллионов человек) исторически рассматривает морехода как своего покровителя. Приплывший в Новый Свет под испанским флагом, Колумб был выходцем с Апеннин — уроженцем Генуи. Борясь за признание в Америке, его соотечественники очень скоро стали использовать моряка как свой символ.
В конце XIX — начале XX века никто в США не ставил значение Колумба под сомнение, и подчеркивать связь с ним было чрезвычайно престижно. С 1890-х годов итальянцы, сталкивавшиеся с предубеждениями англосаксов, стали устраивали регулярные марши в честь Колумба. Тогда же они повели борьбу за увековечивание его памяти и добились своего в 1934 году, когда День Колумба официально возвели в статус государственного праздника в США. Для этого понадобилось затратить немало усилий: первоначально Колумбов день признали только на уровне отдельных штатов и лишь затем повысили в ранге. В 1930-е итальянцы праздновали победу.
Подтекст гражданского культа Колумба никем не скрывался. Италоамериканцы стремились очиститься от обвинений в связях с мафией и улучшить свою репутацию. Чем лучше (и чаще) говорили о Колумбе, тем примирительнее становилось в США отношение к их общине. А сам День Колумба служил единению всех американцев вокруг символа, который они тогда считали общим.
Кампанию BLM по уничтожению монументов италоамериканцы приняли в штыки. "Статуи Колумба обозначают нечто большее, чем просто личность самого Колумба-первооткрывателя. Они возведены в честь поколений итальянских эмигрантов, преодолевших дискриминацию, сохранивших себя в невыносимых жизненных условиях, — и все это для того, чтобы стать частью плавильного котла Америки. Давайте не забывать о временах, когда враждебность к итальянцам отравляла американский народ и побуждала его к насилию, — не забудем о самом массовом линчевании в истории страны, жертвами которого стали итальянцы", — написал в защиту памятников деятель итальянской общины Пол Пиротти.
Однако отстаивать Колумба его землякам удается плохо. Среди выходцев с Апеннин объявились и свои диссиденты. "Колумб как символ мертв", — заявил Габриэль Пьемонте, глава "Общества итало-американского наследия Чикаго". Что же: эпоха борьбы итальянцев за свои права в США давно завершилась, время социального самоутверждения афроамериканцев лишь начинается?
На одном из рубежей этой борьбы — еще держащийся за жизнь праздник Колумба, до которого остается два месяца. На общенациональном уровне он пока не отменен. Более того: согласно опросу июня 2020 года, 52% американцев выступают за то, чтобы сохранить его, и только 35% против.
Сохранится ли эта памятная дата, будет зависеть от исхода президентских выборов 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп категорически против демонтажа любых памятников, в том числе и Колумбу. Его оппонент Джо Байден высказывается менее определенно. А среди руководства Демпартии раздаются сочувственные голоса, готовые приветствовать устранение знаков исторического прошлого: как монументов генералам-конфедератам, так и Колумбу.
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Комментарии
США , Статьи , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Нью-Йорк , Сан-Франциско , Цинциннати , Чикаго
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