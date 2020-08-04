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Адвокат Виктора Бута не может связаться с ним две недели 

News.ru и ещё 4 24 минуты назад
Адвокат Виктора Бута не может связаться с ним две недели
Фото: U.S. Mission to the OSCE
Защита бизнесмена Виктора Бута, находящегося в американской тюрьме, не может выйти с ним на связь, сообщил адвокат Алексей Тарасов.
По словам жены бизнесмена, Аллы Бут, ни российские дипломаты, ни семья, не могут связаться с заключённым уже с 22 июля, передаёт РИА Новости.

Я не общался с Бутом по меньшей мере две недели… Мы пока не смогли связаться с ним, — сказал адвокат Бута.

Со ссылкой на письмо бизнесмена, датированное 23 июля, агентство сообщает, что в последние три недели в федеральной тюрьме Мэрион в Иллинойсе стал распространяться коронавирус.
Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. В 2010 году бизнесмена доставили в США, где суд присяжных признал его виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке. Россиянин отрицает вину.
По его словам, он позволил себе откровенно высказаться об отношении к политике США в Южной Америке в неподходящей компании, что и стало основанием для его ареста. В 2012 году он был осуждён на 25 лет тюремного заключения.
Как писал NEWS.ru ранее, адвокат Алексей Тарасов, защищающий осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, заявил, что американский истеблишмент заинтересован в их обмене на американца Пола Уилана. Он осуждён в РФ за шпионаж.
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Комментарии 1
США , Происшествия , Константин Ярошенко , Алексей Тарасов , Виктор Бут , РИА Новости
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