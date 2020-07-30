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Российские С-400 рискуют стать частью сделки США и Турции 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Турция пытается убедить американский истеблишмент в своей способности заменить Китай в глобальной цепочке поставок. Соответствующая деятельность ведётся через вашингтонских лоббистов. Отталкиваясь от этой инициативы, исследователи объясняют слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о новой эпохе в двусторонних отношениях с США. Не исключено, что этот план Анкары проливает свет на странное заявление Минобороны Турции о готовности «устранить обеспокоенность» Соединённых Штатов в связи с технической совместимостью ЗРС С-400.
На лоббистскую активность Турции обратил внимание израильский Центр стратегических исследований «Бегин-Садат», который связывает желание Анкары стать для Вашингтона торговой альтернативой Пекину с июньским выступлением Эрдогана, когда он возвестил о «новой эре» в отношениях между двумя союзниками по Североатлантическому альянсу. Специально для этого действующий в интересах Анкары Турецко-американский деловой совет (TAIK) нанял лоббистскую контору Mercury Public Affairs в Вашингтоне. Она пытается работать в том числе через законодателей. Так, в числе мишеней турецких лоббистов исследователи называют влиятельного сенатора-республиканца США Линдси Грэма, близкого соратника президента Дональда Трампа.
Отчасти этот план нацелен на восстановление атмосферы в отношениях, которая пострадала из-за зарубежных кампаний Анкары и её сделок с Москвой. Помимо этого, он отвечает заинтересованности США в перераспределении цепочек поставок, для которых настоящим испытанием стала пандемия коронавируса нового типа.
Председатель TAIK Мехмет Али Ялджиндаг рекомендовал Министерству торговли США в рамках этого плана изначально «сосредоточиться на СПГ и импорте сельскохозяйственной продукции».

В то же время Турция может увеличить экспорт бытовой техники и автомобильных запчастей, диверсифицировав цепочку поставок Америки за пределы Китая, что является заявленной целью администрации Трампа, — считает Ялджиндаг.

Такое «воссоединение» Анкары и Вашингтона ставит вопросы для российского руководства, которое рассматривает Эрдогана как тактического партнёра. Этот «торговый» контекст американо-турецких отношений может пролить свет на промедление Турции с активацией систем С-400.
Неслучайно на этой неделе министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности своей страны «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости самолётов пятого поколения F-35 и российских ЗРС.
Турция продолжала производить ключевые компоненты для F-35, несмотря на пандемию и её исключение из числа стран — участниц проекта по их созданию. Я хотел бы подчеркнуть, что Турция является не клиентом в программе по производству F-35, а партнёром. Мы готовы с технической точки зрения устранить обеспокоенность Соединённых Штатов по вопросу несовместимости С-400 и F-35, — подчеркнул Акар в видеообращении.
Министерство обороны США в этом месяце сообщило, что ВВС страны приняли решение выкупить у американской корпорации Lockheed Martin восемь истребителей пятого поколения F-35, предназначавшихся Турции. Они будут приобретены в рамках модификации ранее заключённого контракта с этой компанией, по которому оборонное ведомство уже закупило шесть истребителей F-35A.
Вполне вероятно, что Анкара использует тему полной активации российских ЗРС, которая была отложена из-за пандемии, для продавливания наиболее выгодных уступок в экономической сделке с Вашингтоном. Вопрос только в том, как включение республики в торговую цепочку отразится на её отношениях с Россией, которую не могли не насторожить слова Акара.
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Комментарии 1
США , Армия , Ближний Восток , Видео , Оружие , Статьи , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Линдси Грэм , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , Анкара , Турция
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