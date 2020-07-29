Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город 

РИА Новости и ещё 2 49 минут назад
Федеральные агенты покинули Сиэтл
Фото: CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown Seattle
Мэр Сиэтла Дженни Деркан сообщила, что введенные в город из-за беспорядков федеральные агенты покинули город.

"Министерство внутренней безопасности уведомило меня, что федеральные силы, развернутые в Сиэтле, … покинули город", — написала мэр в Twitter.

Она отметила, что, направляя федеральных агентов в Сиэтл, Портленд и другие города, президент США Дональд Трамп хотел, чтобы там возрос уровень насилия.
Ранее мэры Портленда, Сиэтла, Вашингтона, Чикаго, Канзас-Сити и Альбукерке призвали партийных лидеров в американском конгрессе принять закон, признающий незаконными решения федеральных властей об отправке силовиков в города против воли местных властей.
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
Последние новости
Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , Департамент внутренней безопасности США , Демократическая партия США , Сиэтл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка в «огне»: Крупный город в США охвачен беспорядками
Америка в «огне»: Крупный город в США охвачен беспорядками
Кадыров выдвинул Помпео тяжкое обвинение
Кадыров выдвинул Помпео тяжкое обвинение
«Вините в этом Россию»: Трамп назвал виновника в погромах в…
«Вините в этом Россию»: Трамп назвал виновника в погромах в…
Отзывают лицензию: Китай выдвинул требование США
Отзывают лицензию: Китай выдвинул требование США
Видео
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
00:34
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
Армия
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
03:32
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
Происшествия
Появилось видео начала строительства реактора ITER
02:44
Появилось видео начала строительства реактора ITER
Наука и техника
Школьница осквернила памятник и попала на видео
03:16
Школьница осквернила памятник и попала на видео
Происшествия
Прикуривший в храме подросток попал на видео
01:19
Прикуривший в храме подросток попал на видео
Происшествия
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение