Федеральные агенты покинули Сиэтл

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Мэр Сиэтла Дженни Деркан сообщила, что введенные в город из-за беспорядков федеральные агенты покинули город.

"Министерство внутренней безопасности уведомило меня, что федеральные силы, развернутые в Сиэтле, … покинули город", — написала мэр в Twitter.

Она отметила, что, направляя федеральных агентов в Сиэтл, Портленд и другие города, президент США Дональд Трамп хотел, чтобы там возрос уровень насилия.

Ранее мэры Портленда, Сиэтла, Вашингтона, Чикаго, Канзас-Сити и Альбукерке призвали партийных лидеров в американском конгрессе принять закон, признающий незаконными решения федеральных властей об отправке силовиков в города против воли местных властей.

В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.