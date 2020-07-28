Крупные энергетические корпорации в США несут ответственность за финансирование актов полицейского насилия в отношении меньшинств, утверждается в новом докладе левой исследовательской организации Public Accountability Initiative, которая изучает ситуацию с лоббистскими отношениями между бизнесом и политиками. Согласно её данным, крупные компании, которые и без того обвиняются в загрязнении окружающей среды и пренебрежении к здоровью рядовых американцев, финансируют мощнейшие полицейские фонды в крупных городах.

В исследовании Public Accountability Initiative речь идёт о таких городах, как Сиэтл Чикаго , Вашингтон, Новый Орлеан Солт-Лейк-Сити . По данным независимых исследователей, существующие в этих населённых пунктах полицейские фонды — частные отраслевые группы, которые финансово обеспечивают местные полицейские департаменты, — получают вливания от таких крупных энергетических корпораций, как Chevron, Shell , Marathon Petroleum и Wells Fargo.

Многие влиятельные компании, деятельность которых несправедлива в отношении окружающей среды, также являются покровителями тех департаментов полиции, которые терроризируют те самые сообщества, находящиеся в зоне риска из-за последствий загрязнения, — говорится в исследовании.

К числу «спонсоров» полицейского насилия эксперты Public Accountability Initiative относят не только нефтегазовые компании, но и частные коммунальные службы, а также финансовые учреждения, занимающиеся использованием топлива. Проблема вокруг полицейских фондов, отмечают исследователи, заключается в том, что они оплачивают обучение, вооружение и оснащение правоохранительных органов , однако будучи некоммерческими организациями, успешно избегают пристального внимания со стороны американской общественности.

Этот доклад проливает свет на то, как насилие полиции и системный расизм пересекаются с климатическим кризисом, — заявила Кэрролл Маффетт, президент Центра международного экологического права.

Исследование было опубликовано в тот момент, когда кризис, связанный с распространением коронавируса нового типа, вновь поднял проблемы загрязнения окружающей среды и подверженности темнокожего и коренного населения Америки хроническим заболеваниям. Это спровоцировало в их сообществах высокую смертность от COVID-19.

Так, как отмечал сотрудник американской экологической организации Third Way Джаред Девез, смертность «цветного» населения от коронавирусной инфекции связана со множеством причин, однако главная заключается в его подверженности загрязнению воздуха. Это, по оценкам эксперта, происходит потому, что в силу исторических факторов афроамериканцы живут ближе к зонам, где ведётся добыча горючих полезных ископаемых. Так, в докладе от 2017 года Национальной ассоциации содействия прогрессу «цветного» населения и Целевой группы по вопросам чистоты воздуха отмечается, что многие афроамериканские общины в США сталкиваются «с повышенным риском заболевания раком из-за выбросов токсичных газов». Более того, гарвардские эксперты выявили, что даже незначительное повышение токсичности воздуха влияет на увеличение числа жертв коронавируса нового типа.

Безусловно, исследование Public Accountability Initiative выглядит политически тенденциозно. На фоне протестной волны в США критики стали всё громче говорить о том, что полицейские департаменты по всей стране «переобеспечены». На федеральном уровне на них тратится около $100 млрд ежегодно, сетуют независимые наблюдатели. Не менее критично общественное мнение относится и к энергетическим корпорациям, которые в рамках этого нарратива предстают как донорский столп ортодоксальной политической системы. Новые реалии свидетельствуют о переосмыслении в США не только правил применения полицейской силы, но и самой роли правоохранительных органов. Вопрос лишь в том, как это отразится на общей ситуации с безопасностью.