В США пожалели о выплатах гражданам из-за пандемии

Администрация Соединенных Штатов решила снизить размер выплат гражданам, оставшимся без работы в результате пандемии коронавируса. Власти решили, что они были чрезмерными.

«Первоначальные выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома. На самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу. В связи с этим президент и сенаторы-республиканцы дали ясно понять, что мы не будем продлевать эти положения», — сообщил новость руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала ABC.

В общей сложности в США на преодоление последствий коронавируса было направлено 2 триллиона долларов. Каждый безработный получал по 1200 долларов и еще 600 долларов давали власти многих штатов.