Девочка не сделала домашнее задание. А еще она в прошлом году попалась на краже, а в этом году полиции пришлось разнимать ее ссоры с матерью.

Онлайн-обучение, на которое перешел практически весь мир из-за пандемии, далеко не всем школьникам далось легко.

А некоторых и вовсе довело до тюрьмы.

15-летнюю американскую школьницу, у которой были проблемы с дистанционными занятиями, отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних. Как пишут СМИ, за несделанное домашнее задание.

Но, если разобраться в деталях, то эта новость становится уже не такой однозначной.

В прошлом году девочку уже обвиняли в нападении и краже, но оставили на свободе на испытательном сроке — с условием, что она будет вести себя хорошо.

Во-первых, невыполненные уроки в понятие хорошего поведения не вписываются. Во-вторых, забрали школьницу не по жалобе учителя, а после трех вызовов из-за ее громких ссор с матерью. Объяснили это тем, что изоляция девочки нужна для безопасности ее мамы.

Судья считает, что заключение пойдет школьнице на пользу.

Правда, подростки и так достаточно времени провели в изоляции, и стоит ли их изолировать еще больше — вопрос. Возможно, напротив, стоило заняться ее социализацией. Ведь, как выяснилось, она страдает синдромом дефицита внимания — в США это весьма модная болезнь, от нее лечат неусидчивых детей, которые плохо учатся в школе.

Впрочем, судье явно виднее. А остальным школьникам это может стать уроком: хотите остаться на свободе — делайте уроки.