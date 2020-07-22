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Новый уровень изоляции. В США школьницу отправили в тюрьму 

РИА Новости 34 минуты назад
Хочешь остаться на свободе — делай уроки
Фото: © AP Photo / Ben Fox
Девочка не сделала домашнее задание. А еще она в прошлом году попалась на краже, а в этом году полиции пришлось разнимать ее ссоры с матерью.
Онлайн-обучение, на которое перешел практически весь мир из-за пандемии, далеко не всем школьникам далось легко.
А некоторых и вовсе довело до тюрьмы.
15-летнюю американскую школьницу, у которой были проблемы с дистанционными занятиями, отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних. Как пишут СМИ, за несделанное домашнее задание.
Но, если разобраться в деталях, то эта новость становится уже не такой однозначной.
В прошлом году девочку уже обвиняли в нападении и краже, но оставили на свободе на испытательном сроке — с условием, что она будет вести себя хорошо.
Во-первых, невыполненные уроки в понятие хорошего поведения не вписываются. Во-вторых, забрали школьницу не по жалобе учителя, а после трех вызовов из-за ее громких ссор с матерью. Объяснили это тем, что изоляция девочки нужна для безопасности ее мамы.
Судья считает, что заключение пойдет школьнице на пользу.
Правда, подростки и так достаточно времени провели в изоляции, и стоит ли их изолировать еще больше — вопрос. Возможно, напротив, стоило заняться ее социализацией. Ведь, как выяснилось, она страдает синдромом дефицита внимания — в США это весьма модная болезнь, от нее лечат неусидчивых детей, которые плохо учатся в школе.
Впрочем, судье явно виднее. А остальным школьникам это может стать уроком: хотите остаться на свободе — делайте уроки.
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