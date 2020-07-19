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Байден опережает по популярности Трампа на 15% 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
На 15% Байден опережает по популярности Трампа
Фото: Газета.Ru
Бывший вице-президент США Джозеф Байден опережает по популярности действующего американского лидера Дональда Трампа на 15%, следует из данных совместного исследования Washington Post и ABC News.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос, кому бы они отдали свой голос, если бы президентские выборы состоялись в этот же день. Около 55% опрошенных заявили, что проголосовали бы за Байдена, Трампу отдали бы свои голоса 40% респондентов.
В опросе приняли участие более 1 тыс. человек, он проходил в формате телефонного разговора.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
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США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Washington Post , телеканал АВС
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