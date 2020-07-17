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В США решили наложить санкции на Турцию из-за покупки российских C-400 

Lenta.ru и ещё 7 24 минуты назад
CША введут санкции против Турции из-за российских C-400
Фото: ТАСС
В США решили наложить санкции на Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщается на сайте конгрессмена Адама Кинзингера.
Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Конгресс. Документ называется «Закон о противодействии экспорту российских вооружений», он будет нацелен на то, чтобы ввести меры против властей Турции. В опубликованном на сайте заявлении подчеркивается, что Анкара игнорирует предупреждения НАТО и продолжает закупать российское вооружение.
В ноябре 2019-го США пригрозили Турции санкциями из-за закупок C-400. Инициатива предусматривает ограничение продаж американского оружия Анкаре и введение санкций против министра обороны, министра финансов и начальника Генштаба Турции.
Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.
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США , В мире , НАТО , Турция
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