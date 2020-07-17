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Книга племянницы Трампа о дяде бьёт рекорды продаж 

News.ru и ещё 6 33 минуты назад
Скандальная книга племянницы президента США Мэри Трамп раскуплена в первый день тиражом 950 тыс. экземпляров. В эту цифру вошли печатные, цифровые и аудиокопии книги «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире».
Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на издательство Simon and Schuster, которое никогда прежде не продавало столько книг за один день. Отмечается, что труд племянницы Трампа также превзошёл рекорд продаж другой скандальной книги. Недавно вышедшие воспоминания бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома» за неделю были проданы в количестве свыше 780 тыс. копий.
Доктор клинической психологии Мэри Трамп в своей работе рассказывает, что одним из факторов, сформировавших мировоззрение нынешнего хозяина Белого дома в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца Фредерика Трампа. Условия, в которых рос и воспитывался президент США, лишили его способности сопереживать, а также обрубили его связь с реальным миром, считает автор книги.
Младший брат Дональда Трампа Роберт пытался через суд запретить издание книги, но не получилось.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь умершего брата президента США Дональда Трампа Мэри Трамп рассказывает в книге также о том, как предоставила материалы и документы для публикаций New York Times о налоговых схемах Дональда Трампа. Речь идёт о получившем Пулитцеровскую премию материале, описавшем налоговые схемы для вывода Трампом более $400 млн из бизнеса своего отца Фреда.
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Комментарии 1
США , Видео , В мире , Джон Болтон , Фредерик Трамп , Дональд Трамп , New York Times
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