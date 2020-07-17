Иран дал России шанс проучить Саудовскую Аравию 

Власти Ирана намекают, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией продолжится вне зависимости от того, будет ли снято осенью этого года эмбарго ООН на продажу им обычных вооружений. В частности, неоднозначное заявление на этот счёт сделал замглавы МИД Ирана Сайед Казем Саджадпур, заметив, что отношения с РФ находятся «на правильном пути». В экспертной среде полагают, что в своём ответе на ситуацию вокруг Тегерана Кремль будет придерживаться как принципиального, так и транзакционного подходов.

О том, что Тегеран продолжит сотрудничать с РФ даже в случае пролонгации ооновского эмбарго, Саджадпур рассказал по итогам IV российско-иранского диалога, организованного клубом «Валдай» в партнёрстве с Институтом политических и международных исследований (IPIS).

В любом случае отношения с Россией на правильном пути, — заявил дипломат, комментируя риски продления оружейного запрета. — Мы продолжим работу с РФ независимо от того, будет или не будет принята эта резолюция.

По его словам, страны связывают дружеские отношения, которые со временем только улучшаются.

Саджадпур также выразил надежду на то, что Москва и Пекин будут вместе противодействовать антииранским действиям США и откажутся принимать в Совбезе ООН американскую резолюцию, которая предусматривает сохранение оружейного эмбарго в отношении Тегерана. Она требует одобрения всех членов Совета Безопасности ООН.

Мы ждём поддержку не только от России и Китая, но и от любого разумного члена международного сообщества, потому что в данном случае США навязывают свои внутренние форматы международной системе, что противоречит интересам любой страны мира, — добавил Саджадпур.

Тема заканчивающегося в соответствии с резолюцией ООН запрета на ВТС с Ираном была поднята во время телефонного разговора 16 июля между президентом России Владимиром Путиным и его иранским коллегой Хасаном Рухани . Лидер Исламской Республики указал «на особое значение сохранения и реализации ядерной сделки как международного соглашения между подписавшими сторонами и борьбы с односторонними действиями США по сохранению оружейного эмбарго в отношении Ирана».

Продление антииранских ограничений активно продвигают США. В случае если им не удастся продавить этот вариант развития событий через Совбез ООН, стоит ожидать, что Вашингтон использует юридические уловки, «возвращающие» эмбарго. Военная разведка США полагает, что Иран вынашивает планы приобретения у России истребителей Су-30, учебно-тренировочных самолётов Як-130 и танков Т-90. Сообщалось также, что Тегеран заинтересован в закупке С-400 и «Бастионов».

Перспективу оружейных сделок России с Ираном определяет антиамериканский характер российской политики. Однако, как считают западные исследователи, ситуация не выглядит такой однозначной. Есть гипотеза, что Кремль боится ухудшить отношения с другими ситуативными партнёрами на Ближнем Востоке — Саудовской Аравией и Израилем, для которых Иран является врагом «номер один» в регионе. Как показала «нефтяная война», разгоревшаяся в этом году, Эр-Рияд не стесняется прибегать к ограничительным мерам против Москвы.

С другой стороны, как говорят американские аналитики, Кремль может рассматривать продажу оружия Ирану как способ наказать саудитов за рукотворное обесценивание нефти. Но здесь возможно применение транзакционного подхода: РФ способна согласиться на заморозку под каким-либо предлогом оружейных сделок с Ираном в обмен на компенсационные закупки российского вооружения Саудовской Аравией или Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Что касается Израиля, который в прошлом добивался от России запрета на продажу определённых видов оружия иранцам, то он, вопреки прогнозам, вряд ли будет вступать в серьёзную оппозицию в отношениях с Москвой по этому поводу, полагают эксперты. «Купить» молчаливое согласие Тель-Авива можно за счёт увеличения оперативной свободы действий в Сирии.

Аналитики заключают: важно то, что российскому руководству могут предложить в обмен на заморозку потенциальных оружейных поставок.