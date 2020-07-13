«Поразит любую цель в России»: Минитмены уйдут на пенсию

Дальнобойная, точная, мощная — уже осенью американский концерн Northrop Grumman получит из военного бюджета страны первый транш из 85 миллиардов долларов, выделенных на создание принципиально новой межконтинентальной баллистической ракеты. Предполагается, что к середине 30-х это оружие полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III в составе сил стратегического сдерживания США. О том, что известно о перспективной ракете, — в материале РИА Новости.

На замену "Минитменов"

Конкурс на новую МБР шахтного базирования в США объявили еще в 2016-м. За заказ решили побороться два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м компании получили из бюджета деньги на эскизный проект — 349 и 329 миллионов долларов соответственно.

В 2019-м концерн Northrop Grumman сделал хитрый ход: приобрел компанию Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. В результате аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и отказалась от конкурса. В декабре Northrop Grumman, ввиду отсутствия конкурентов, признали победителем.

Проекту новой МБР присвоили обозначение GBSD (Ground based strategic deterrent — "Оружие стратегического сдерживания наземного базирования"). Срок службы перспективной ракеты оценивают в 50 лет — она должна поступить на вооружение в конце этого десятилетия и оставаться в строю вплоть до 2080-го. Информации в открытом доступе об этом оружии пока немного. Известно, что по массогабаритным характеристикам МБР будет примерно соответствовать Minuteman III, так как существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не планируется.

Соответственно, не изменятся и места базирования МБР. Сейчас Minuteman III развернуты на трех базах ВВС США — Уоррен (штат Вайоминг), Мальмстрем ( штат Монтана ) и Майнот (штат Северная Дакота). На каждой — по 150 ракет. По планам Пентагона первые МБР проекта GBSD поставят на боевое дежурство в 2027-м, а полностью заменят предшественников к 2036-му.

Ракета будет трехступенчатой, твердотопливной, с дальностью не менее 15 тысяч километров. Высокую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS.

Головная часть — с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. На GBSD установят термоядерные боеголовки W87 в варианте mod 1. В каком количестве, пока неизвестно, однако мощность каждой оценивают в 475 килотонн. Первыми 300-килотонными модификациями W87 оснащали тяжелые шахтные МБР LGM-118A Peacekeeper. Их приняли на вооружение в 1986-м, и они стояли на боевом дежурстве вплоть до 2005-го, когда последние ракеты утилизировали по условиям договора СНВ-II.

Полвека в строю

Сейчас единственные шахтные МБР в американских ядерных арсеналах — LGM-30G Minuteman III, принятые на вооружение в 1970-м. Хотя их не раз модернизировали, это оружие вчерашнего дня. Дальнейшее содержание и усовершенствование этих ракет экономически нецелесообразно.

"Продление срока сохранения на вооружении Minuteman III менее выгодно по затратам, чем GBSD, — сообщил весной прошлого года генерал-лейтенант ВВС США Ричард Кларк. — У МБР данного типа будут поэтапно устаревать такие компоненты, как двигатель, система наведения и вид топлива. Если эти системы постепенно выходят из строя, то и ракету ждет та же судьба. На модернизацию требуется все больше денег".

Все остающиеся в строю 450 "Минитменов" оснащены моноблочной боевой частью мощностью 300 килотонн. Дальность полета — около 13 тысяч километров. Система преодоления современной ПРО с 70-х годов прошлого века существенных изменений не претерпела и фактически исчерпывается лишь комплектом дипольных отражателей и несколькими ложными целями.

"Сармат" придет раньше

Замене ракет шахтного базирования в Пентагоне долго не уделяли должного внимания, поскольку в гипотетической третьей мировой войне США всегда делали ставку на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и крылатые боеприпасы стратегической авиации. Так, на боезаряды, развернутые на БРПЛ Trident II — штатном вооружении атомоходов Ohio, — приходится более половины всего арсенала сил ядерного сдерживания США.

А в России МБР наземного базирования всегда были основным компонентом ядерной триады — самым мощным и многочисленным. Неудивительно, что Минобороны уделяло их модернизации первоочередное внимание. За минувшие десятилетия РВСН получили несколько новых ракет, таких как моноблочные ракетные комплексы "Тополь-М" мобильного и шахтного базирования, а также их дальнейшее развитие — МБР РС-24 "Ярс", принятые на вооружение в 2009-м. Они способны нести четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн и бьют на 12 тысяч километров. При этом располагают современными средствами преодоления систем ПРО.

Однако настоящий прорыв российской оборонки — комплекс РС-28 "Сармат". Эти тяжелые ракеты заменят еще советские Р-36М2 "Воевода". Каждая сможет забросить на территорию вероятного противника свыше десяти боевых блоков. Дальность, по разным оценкам, — от 16 до 18 тысяч километров. В перспективных МБР заложен принцип "орбитальной бомбардировки", то есть "Сармат" готов атаковать цели на территории США, в том числе по суборбитальной траектории через Южный полюс — в обход развернутых комплексов ПРО.