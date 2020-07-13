Рэпер Lil Marlo застрелен в США

В Атланте (штат Джорджия, США ) убили рэпера Lil Marlo. Об этом сообщает TMZ.

В городской полиции рассказали порталу, что 30-летнего Рудольфа Джонсона (настоящее имя музыканта — прим. «Ленты.ру») застрелили за рулем его автомобиля. Прибывшие врачи констатировали его смерть на месте происшествия.

Следствие полагает, что Lil Marlo — участник лейбла Quality Control — стал жертвой спланированного заранее убийства.

Lil Marlo стал известен благодаря трекам «1st N 3rd», «F**em» и «The 9 + Z6ne».

У музыканта остались сын и дочь.