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Рэпера Lil Marlo застрелили в США 

Lenta.ru и ещё 1 35 минут назад
Рэпер Lil Marlo застрелен в США
Фото: @lilmarlo_1
В Атланте (штат Джорджия, США) убили рэпера Lil Marlo. Об этом сообщает TMZ.
В городской полиции рассказали порталу, что 30-летнего Рудольфа Джонсона (настоящее имя музыканта — прим. «Ленты.ру») застрелили за рулем его автомобиля. Прибывшие врачи констатировали его смерть на месте происшествия.
Следствие полагает, что Lil Marlo — участник лейбла Quality Control — стал жертвой спланированного заранее убийства.
Lil Marlo стал известен благодаря трекам «1st N 3rd», «F**em» и «The 9 + Z6ne».
У музыканта остались сын и дочь.
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США , Происшествия , Lenta.ru
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