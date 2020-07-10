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Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев 

Lenta.ru и ещё 1 24 минуты назад
Половину штата в США признали землей индейцев
Фото: Reuters
Верховный Суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации. Это изменит положение коренных жителей штата, передает The New York Times.
За такое решение проголосовали пятеро судей, четверо выступили против. Практически вся восточная часть штата с населением в 1,8 миллиона человек, теперь официально считается землей индейских пяти племен — чикасо, чокто, чероки, семинолов и маскогов, относящихся к народности крик, от имени которой и был подан иск к правительству штата.
Резервация включает в себя заметную часть Талсы, второго по численности города Оклахомы и центра нефтедобычи. Уточняется, что исход суда повлечет за собой пересмотр сотен судебных приговоров — представителей коренных народов должны судить либо племенные суды, либо, в случае серьезных правонарушений, федеральные.
Вероятно, что последствия этого судебного решения ощутит на себе налоговая система штата, экологическое регулирование и целый ряд других аппаратов государства. Кроме того, его называют вехой для коренных американцев в целом — на основании этого прецедента будут вестись дальнейшие дела по подобным вопросам.
Основанием для него послужило то, что федеральное правительство США пообещало народности крик эту территорию в качестве резервации еще в XIX веке, а затем, в нарушение договора, последовательно урезало ее до значительно меньших размеров и лишало автономии. Юридически, однако, резервация не была уменьшена или упразднена — и, таким образом, формально существовала все это время.
Земли были обещаны индейцам после того, как их заставили уходить с их родных земель в штатах Джорджия и Алабама — их путь из одной части нынешних Соединенных Штатов в другую известен как «Путь слез».
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США , В мире , New York Times
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