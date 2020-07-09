Верховный суд США отказал Трампу в неприкасаемости 

Трампу отказано в иммунитете от явки в суд. По крайней мере, по финансовым делам. О таком решении верховного суда Соединенных Штатах сообщил телеканал FOX NEWS.

После решения верховного суда США Дональд Трамп не застрахован от повестки на судебные заседания. Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Венс-младший счастлив. Он затребовал документы в рамках уголовного расследования по финансовым махинациям.

«Президент не имеет абсолютного иммунитета от судебных повесток в суд штата, требующих его личных бумаг, и не имеет права на повышенный уровень необходимости», — такое решение вынес главный судья верховного суда Соедиенных Штатов Джон Робертс.

Трампу и его компании вменяют финансовые махинации, якобы которые были еще до вступления в должность американского президента. Прокурор вышел на след «денег молчания». Утверждается, что их платил женщинам за утаивание романов. Кроме того, президента США подозревают в нарушении финансирования избирательной кампании.

Насчет избирательной кампании предположить что-то сложно. А вот «деньги молчания» могут ударить по Дональду Трампу очен существенно. В Соединенных Штатах секусальные скандалы были очень громкими. Их фигурантами становились известные и богатые люди, в число которых вошли продюсер Харви Ванштейн и финансист Джеффри Эпштейн.