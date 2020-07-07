Верховный суд разрешил наказывать «мятежных выборщиков»

Верховный суд США разрешил властям американских штатов наказывать «мятежных выборщиков», отдающих свой голос против победившего кандидата. Представители коллегии выборщиков по факту избирают американского президента, поэтому данный шаг может оказать влияние на предстоящие выборы. При этом именно благодаря выборщикам Дональд Трамп возглавил США.

Верховный суд США не стал отменять наказание для членов коллегии выборщиков, которые не стали голосовать за выбранного большинством голосов кандидата в своем штате. Сохранение карательных мер единогласно поддержали все девять судей.

Теперь власти штатов могут официально штрафовать и смещать выборщиков, не желающих поддерживать победителей голосования. Формально конституция США позволяла подобную практику, но во многих штатах эти действия считались властями нарушением — собственно, Верховный суд подтвердил их правоту.

В целом, система президентских выборов в США достаточно запутана. Фактически американцы, отдавая свой голос за того или иного кандидата, избирают не его, а членов коллегии выборщиков — они проводят собственно голосование, по итогам которого и избирается новый президент.

Прецедентов с отказом выборщика голосовать за победившего в его штате кандидата было не слишком много. К примеру, на прошлых президентских выборах таких было всего 10 из 535, да и то троим вовсе не удалось осуществить задуманное. Тем не менее, один из этих случаев и послужил причиной нынешнего разбирательства в Верховном суде.

Речь идет о выборщике из Колорадо, проголосовавшем против воли большинства жителей штата и лишенным права голоса местными властями за указанные действия. Мнения судов нижней инстанции по этому вопросу разделились и в итоге окончательный вердикт вынес именно Верховный суд, соответственно, признав действия штата законными.

К слову, если говорить о выборах 2016 года, то Трамп победил как раз за счет коллегии выборщиков. По итогам голосования жителей США, действующий президент отставал от своего соперника — экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — на 3 млн голосов. Однако среди выборщиков его кандидатуру поддержали 304 представителя коллегии против 227 за Клинтон.

С выборщиками от штатов, где победила кандидат от Демпартии, в целом, произошло несколько казусов.

В частности, в штате Вашингтон три человека проголосовали в пользу также бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла , хотя он даже не участвовал в предвыборной гонке. Еще один выборщик вовсе отдал свой голос представительнице индейского народа сиу.

Наказание для «мятежных» представителей коллегии действует в 32 американских штатах, за неверное голосование предусматривается штраф до $1 тыс. При этом пока ни один из выборщиков не привлекался к суду за отказ от голосования за кандидата-победителя.

Решение суда вносит определенные коррективы в предстоящие президентские выборы в США, до которых осталось менее полугода. Как именно это обстоятельство скажется на голосовании, вопрос достаточно спорный. С точки зрения обозревателей Politico, результат может быть «непредсказуемым», хотя скорее всего это позволит устранить аспект с подкупом представителей коллегии.

При этом пока расклад будущих выборов не складывается в пользу Трампа: согласно июньским опросам Университета Монмута, бывший вице-президент США Джо Байден обгоняет действующего главу государства на общенациональном уровне, набирая 53% рейтинга против 41% у американского лидера.

Падение уровня поддержки президента можно объяснить ухудшением состояния американской экономики из-за ограничений, вызванных коронавирусом COVID-19, массовыми протестами афроамериканцев против расизма и жестокости полиции, да и общим состоянием США в пандемию — страна продолжает лидировать по числу зараженных и умерших.

Тем не менее списывать Трампа со счетов все же не стоит, как он сам говорил не раз, опросы прочили его поражение еще четыре года назад, но в итоге он занял кресло главы Белого дома.

Интересным аспектом, является то, что данные различных исследований действительно отчасти повторяют разброс общественного мнения между Трампом и Клинтон.

В частности, в опросе ABC News/Washington Post от 23 июня 2016 года, экс-госсекретарь набирала 51% поддержки против 39% у ее соперника — разрыв составил 12%, как и в случае с Байденом. Впрочем, до выборов в США остается достаточно много времени, и ситуация еще не раз может измениться в пользу Трампа или Байдена.