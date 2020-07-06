До основанья, или Выборы в стиле рэп

Длинные выходные в США, связанные с празднованием Дня независимости, прошли под знаком массовых акций и новых сносов памятников героям прошлого. Так, в Балтиморе протестанты свергли очередную статую Колумбу, а в Вашингтоне после выступления Трампа сожгли американский флаг. Сам президент США отметился двумя резкими речами, в одной из которых пообещал, что американцы победят левых радикалов, как в свое время победили фашистов и коммунистов. Трамп также отметил, что не позволит «разъяренной толпе свергать статуи, стирать историю, вести идеологическую обработку детей и попирать американские принципы».
Комментарий Георгия Бовта:
Президент Соединенных Штатов пытается мобилизовать свой базовый электорат, костяк которого составляют белые мужчины средних лет с не самым высоким образовательным уровнем, но пока его сторонники выглядят скорее разрозненно и деморализованно. Трамп отстает от кандидата демократов Джо Байдена, по всем опросам, не менее чем на 10%, притом что тот практически не ведет публичной кампании, избегая массовых мероприятий и делая периодически резкие заявления в адрес президента.
Если на момент начала пандемии число одобряющих работу Трампа приближалось к рекордным для него 50%, то сейчас таких намного меньше 40%. И проблесков надежды на переизбрание пока немного. Хотя уровень безработицы неожиданно в последние дни сократился до 11% с прежних 15%, новый резкий рост числа заболевших коронавирусом, который наблюдается в 40 из 50 штатов, может нанести новый удар по экономике. В ряде штатов уже возобновляются карантинные меры, например, закрывают рестораны и бары. На массовые протесты, правда, карантин нигде не распространяется. Самое главное, что эпидемия теперь идет по нарастающей в тех штатах, которые производят значительную долю американского ВВП, например в Техасе, Калифорнии, Флориде и Аризоне.
Ежесуточный прирост числа заболевших по стране в последние дни превышал 50 тысяч человек, а вскоре, по некоторым прогнозам, может достигнуть и 100 тысяч. И хотя Белый дом продолжает держаться версии, согласно которой все это происходит из-за резкого увеличения числа тестов, многие в нее не верят. В то же время ввиду большей доли молодых людей среди новых заболевших летальность от коронавируса скорее не растет, а падает.
Зато вопрос об обязательном ношении защитных масок в общественных местах может стать одной из главных политических тем избирательной кампании. Тут все понятно: Байден везде показывается в маске, Трампа никогда в ней не видели, даже на массовых митингах. Демократы также там, где они у власти, выступают за ужесточение карантина. Тут тоже все понятно: чем хуже будут дела в экономике, тем больше шансов на успех этой партии в ноябре.
Одним из главных политических событий последних дней стало объявление известного рэпера и вообще одного из самых известных исполнителей в Америке Канье Уэста о намерении баллотироваться в президенты как независимый кандидат. Чернокожего рэпера только на нынешних выборах и не хватало. Несколько лет назад, когда проводился опрос на тему его возможной электоральной поддержки, 25% чернокожих допустили возможность голосовать за Уэста, к нему положительно относились 17% демократов и 11% республиканцев.
Решение Уэста баллотироваться против Трампа неожиданно. Ведь сразу после победы того в 2016 году он выступил его сторонником, в Сети много фото, где рэпер красуется в красной бейсболке с «трамповским» лозунгом Make America Great Again. Можно предположить, что он станет спойлером кандидата демократов, за которых традиционно голосуют чернокожие, оттянув часть этого электората. На прошлых выборах, где было несколько «независимых» кандидатов, это сыграло в пользу Трампа.
Впрочем, для начала Уэсту надо хотя бы подать заявление в Федеральную избирательную комиссию и собрать подписи в свою поддержку. Подписи надо собирать отдельно по штатам. При этом сроки их подачи уже истекли в семи штатах. Правда, вне зависимости от всяких подписей имя любого кандидата, помимо имеющихся, может вписать любой желающий при голосовании непосредственно в избирательный бюллетень. И его надо будет учесть при подсчете голосов.
Так или иначе, но расовый вопрос и вообще резкий политический раскол в Америке выходит на этих выборах едва ли не на первое место. СМИ пишут, что Байден в этой связи возьмет себе кандидатом в вице-президенты чернокожую женщину. Наиболее вероятно, ею станет бывший представитель США в ООН Сьюзан Райс. На днях она заявила, что Трамп «ставит интересы России превыше всего», и подключилась к кампании о связях Москвы с афганскими исламистами, которым она якобы платила за убийства американских военных.
Так что, судя по меркам нынешней Демпартии, она будет достойным кандидатом, который сможет заступить на место престарелого и балансирующего на грани старческого маразма Байдена, если что-то вдруг с ним после избрания пойдет не так.