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США не исключают возможности новых антикитайских санкций 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
США задумались о новых санкциях против Китая
Фото: JUSTIN LANE / EPA / TASS
Американская сторона не исключает возможности введения новых санкций против Китая из-за введения закона о национальной безопасности в Гонконге. Об этом заявил в понедельник генеральный консул США в этом специальном административном районе Китая Хэнском Смит в эфире радиостанции RTHK.
"Вашингтон изучает возможность введения дополнительных санкций", — сказал дипломат, не уточнив, о каких конкретно мерах может идти речь.
Ранее Белый дом ввел экспортные ограничения для Гонконга, ужесточил визовый режим для китайских официальных лиц. 2 июля Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц. Документ направлен на подпись президенту Дональду Трампу.
Американский генконсул назвал "трагедией для Гонконга" новый закон, который, по его мнению, способен разрушить фундаментальные свободы в этом специальном административном районе, создать здесь "атмосферу принуждения и самоцензуры".
"Наш интерес заключается в том, чтобы гарантировать Гонконгу обладание высокой степенью автономии, которая была ему обещана. Она очень хорошо сработала для нас, отвечая нашим экономическим и торговым интересам", — сказал глава дипмиссии.
По его словам, успех Гонконга обусловлен именно его автономией, "это фантастический бизнес-центр и торговой партнер". Вместе с тем Смит отверг обвинения, связанные с вмешательством Вашингтона в дела этого китайского региона.
"Мы поддерживаем право на мирные протесты и выступаем против всех форм насилия. В Гонконге есть свои институты и структуры для решения подобных проблем, и им следует разрешить работать. Как я уже говорил, просто пусть Гонконг будет Гонконгом", — добавил он.

О новом законе

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва госвласти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.
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США , В мире , Дональд Трамп , Конгресс США , Гонконг , Китай
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