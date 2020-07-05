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Эксперт объяснил рекорды по COVID-19 в США 

Газета.Ru 16 минут назад
Эксперт объяснил рекорды по COVID-19 в США
Фото: ТАСС
Рекордные суточные приросты заболевших коронавирусом в США связаны с несовершенством социальной организации в стране. Такого мнения придерживается политолог Андрей Иванов, сообщает "Радио Sputnik".
За последние сутки в США вновь выявили более 50 тысяч случаев коронавируса.
По мнению Иванова, подобная ситуация связана с наличием серьезных внутренних противоречий в американской системе здравоохранения.
"О чем говорит рост числа заболевших коронавирусом в США? Только о том, что в стране невозможно принять эффективные меры для борьбы с эпидемией. Там вроде и объявляли карантин, но нет системной работы по борьбе с заболеванием. Да и экономика устроена так, что нормальный карантин ввести невозможно", — заявил Андрей Иванов.
Он также считает, что в случае остановки эпидемиологических правил, число смертей от коронавируса превысят данные статистики по самоубийствам.
Общую ситуацию с коронавирусом политолог объяснил геополитической обстановкой.
"Китай на фоне кризиса на Западе становится примером для его жителей. Как справиться с образом этой возникшей альтернативы социальной организации, в Штатах абсолютно не ведают. И получается, что дальше ситуация развивается по принципу "будь что будет", — заявил собеседник издания.
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США , В мире , Общество , Андрей Иванов
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