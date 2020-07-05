Эксперт объяснил рекорды по COVID-19 в США 

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Рекордные суточные приросты заболевших коронавирусом в США связаны с несовершенством социальной организации в стране. Такого мнения придерживается политолог Андрей Иванов , сообщает "Радио Sputnik".

За последние сутки в США вновь выявили более 50 тысяч случаев коронавируса.

По мнению Иванова, подобная ситуация связана с наличием серьезных внутренних противоречий в американской системе здравоохранения.

"О чем говорит рост числа заболевших коронавирусом в США? Только о том, что в стране невозможно принять эффективные меры для борьбы с эпидемией. Там вроде и объявляли карантин, но нет системной работы по борьбе с заболеванием. Да и экономика устроена так, что нормальный карантин ввести невозможно", — заявил Андрей Иванов.

Он также считает, что в случае остановки эпидемиологических правил, число смертей от коронавируса превысят данные статистики по самоубийствам.

Общую ситуацию с коронавирусом политолог объяснил геополитической обстановкой.