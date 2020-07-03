Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bloomberg: Минюст США повысил прокурора Нью-Йорка, поручив ему украинские расследования 

ТАСС и ещё 1 43 минуты назад
Прокурору Нью-Йорка поручили украинские расследования
Фото: Reuters
Прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Ричард Донохью принял предложение министра юстиции США Уильяма Барра перейти на другую должность и работать в генеральной прокуратуре страны с 13 июля. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.
По данным агентства, глава Минюста еще в феврале выбрал Донохью, чтобы курировать все расследования, касающиеся Украины и личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани.
В июне Барр освободил от занимаемой должности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана. Берман, который занимался делом помощников Рудольфа Джулиани, на своей странице в Twitter заявил о том, что он был без предварительного уведомления снят с должности прокурора Соединенных Штатов и узнал об этом решении из сообщения для печати.

Дело помощников Джулиани

Берман вел дело партнеров Джулиани — Льва Парнаса, Игоря Фрумана, Андрея Кукушкина и Дэвида Коррейи. По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, они нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.
Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.
Байден сейчас является единственным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре в США президентских выборах.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
ТАСС: последние новости
Пелоси призвала к немедленному введению санкций против РФ из-за подозрений по Афганистану Пелоси призвала к немедленному введению санкций против РФ из-за подозрений по Афганистану NYT: в США могут отправить в неоплачиваемые отпуска 70% работников миграционной службы NYT: в США могут отправить в неоплачиваемые отпуска 70% работников миграционной службы NYT: племянница Трампа оспорила договор о неразглашении, мешающий издать ее книгу NYT: племянница Трампа оспорила договор о неразглашении, мешающий издать ее книгу
Комментарии
США , В мире , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Мари Йованович , Уильям Барр , Демократическая партия США , Минюст РФ , Министерство юстиции США , Bloomberg , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У него была другая компания»: Дроздов о дружбе с Познером
«У него была другая компания»: Дроздов о дружбе с Познером
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
«Там одни антитела»: приятель Петросяна распек Брухунову
«Там одни антитела»: приятель Петросяна распек Брухунову
«С пятиэтажку огонь!»: утечка газа попала на видео
«С пятиэтажку огонь!»: утечка газа попала на видео
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение