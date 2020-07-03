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NYT: в США могут отправить в неоплачиваемые отпуска 70% работников миграционной службы 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
70% работников миграционной службы США оставят без работы
Фото: Reuters
Резкое сокращение числа обращений за американскими визами в период пандемии коронавируса может привести к тому, что около 70% сотрудников Службы по вопросам гражданства и иммиграции (CIS) при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США будут отправлены в неоплачиваемые отпуска. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на заместителя директора этого ведомства Джозефа Эдлоу.
"Он сообщил примерно 19 тыс. сотрудникам о том, что из-за сокращения в период пандемии средств, поступавших в виде визовых сборов, ведомство было вынуждено обратиться к Конгрессу с запросом о предоставлении срочного финансирования в размере $1,2 млрд, — указало издание. — Однако и демократы, и республиканцы в Конгрессе заявили, что администрация президента Дональда Трампа не предоставила необходимого обоснования запроса, и в связи с этим Служба по вопросам гражданства и иммиграции готовится отправить к 3 августа в неоплачиваемые отпуска 13 400 сотрудников".
Как пояснила газета, бюджет этого ведомства в размере $4,8 млрд на 97% формируется за счет визовых сборов. В случае если решение об отправке сотрудников в неоплачиваемые отпуска будет принято, то, по оценке The New York Times, это приведет к тому, что весь процесс рассмотрения иммиграционных вопросов будет остановлен.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Департамент внутренней безопасности США , New York Times
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