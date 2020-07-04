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Десятки американских дипломатов покинут Саудовскую Аравию 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
30 американских дипломатов покинут Саудовскую Аравию
Фото: РИА Новости
Десятки американских дипломатов и их семьи в субботу, 4 июля, покинут Саудовскую Аравию на фоне резкого роста случаев заражения коронавирусом в королевстве, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, госдепартамент на прошлой неделе решил, что весь «не экстренный персонал» может покинуть страну.
По словам собеседника газеты, по крайней мере 30 сотрудников посольства США в Эр-Рияде — в основном не американцы — заразились коронавирусом. При этом с марта персонал работал из дома. Так, в июне от коронавируса умер водитель посольства.
Как утверждает издание, некоторые американские дипломаты также обеспокоены тем, что власти королевства скрывают настоящие масштабы вспышки эпидемии.
Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 200 тысяч. С начала эпидемии скончались 1,8 тысячи человек, выздоровели 140 тысяч жителей.
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США , В мире , Госдеп США , Wall Street Journal , Саудовская Аравия
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