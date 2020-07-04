Разведка США не нашла доказательств сговора России и талибов

Американская газета New York Times рассказала, как разведка США оценила данные, которые легли в основу слухов о «сговоре» России и радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Источники NYT в американском разведывательном сообществе заявили, что 1 июля Белому дому был передан документ на две с половиной страницы с кратким изложением информации, на основании которой газета и публиковала утверждения о «сговоре», передает ТАСС.

ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки сочли эти данные информацией «средней надежности». В документе подчеркивается, что эти сведения не могут напрямую подтверждать состоятельность утверждений о приписываемых Москве действиях.