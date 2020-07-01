NYT начнёт писать слово «чёрный» с заглавной буквы 

Редакция американской ежедневной газеты The New York Times приняла решение писать слово «чёрный» с заглавной буквы. По мнению редакторов издания, это «знак уважения людей и сообществ».

Мы решили принять изменение и начать использовать прописные буквы «чёрный» для описания людей и культур африканского происхождения, — говорится в официальном заявлении NYT.

Тем не менее, писать слово «белый» с большой буквы редакторы отказались. По их мнению, это слово «описывает общую культуру и историю». Второй причиной игнорирования заглавной буквы стал тот факт, что «группы ненависти и сторонники превосходства в течение долгого времени предпочитали стиль в верхнем регистре».