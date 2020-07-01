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Почему в США задумались о приобретении у Турции российских С-400 

RT на русском 28 минут назад
Почему в США задумались о приобретении у Турции С-400
Фото: AFP © RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
В американском сенате предложили выкупить у Турции российские зенитные ракетные комплексы С-400. Соответствующую поправку к проекту оборонного бюджета на 2021 финансовый год внёс республиканец Джон Тьюн. Как полагают эксперты, это реакция на кризис в американо-турецких отношениях, возникший после приобретения Анкарой у РФ систем ПВО. Аналитики сомневаются, что инициатива будет одобрена. Но даже в этом случае Турция не согласится на подобную сделку, считают специалисты.
В американском сенате рассматривают возможность выкупа приобретённых Турцией у РФ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год предложил сенатор-республиканец Джон Тьюн.
Текст поправки размещён на сайте конгресса. Она предполагает выкуп у Анкары С-400 за счёт бюджета Сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения.
«При соблюдении пункта (b) разрешается направление необходимых сумм в бюджет Армии США для расходов по статье «Ракетные закупки — Армия» с целью приобретения ЗРК С-400», — говорится в документе.
При этом в пункте (b) отмечается, что для выдачи разрешения на закупку ЗРК С-400 «требуется, чтобы министр обороны и государственный секретарь США получили от правительства Турции подтверждение, что вырученные от продажи средства не будут использованы для закупки или приобретения иным путём той военной техники, которую США считают несовместимой с НАТО».
Одновременно с этим председатель комитета по международным отношениям сената США республиканец Джим Риш предложил поправку, обязывающую Белый дом ввести против Турции рестрикции в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act).
Согласно поправке Риша, «в срок не позднее 30 дней со дня вступления данного закона в силу президенту надлежит в соответствии со статьёй 231 CAATSA (§9525 раздела 22 Свода законов США) ввести 5 или большее число санкций, обозначенных в статье 235 того же закона (§9529 раздела 22 Свода законов США), в отношении каждого лица, сознательно участвовавшего в приобретении ЗРК С-400 у Российской Федерации».
Как отмечают опрошенные RT аналитики, обе предложенные поправки стали реакцией на кризис в отношениях США и Турции, возникший после приобретения Анкарой российских ЗРК С-400 вопреки протестам со стороны Вашингтона.
Сотрудничество вопреки давлению
Контракт на продажу Анкаре С-400 на сумму $2,5 млрд Россия и Турция заключили в 2017 году. Согласно условиям договора, Анкара обязалась выплатить авансом 45% от общей суммы, а остальные 55% РФ предоставила в качестве кредита. Осенью 2019 года Москва досрочно выполнила свои обязательства по поставке всех компонентов ЗРК.
В данный момент, как сообщил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, Анкара продолжает развёртывать системы С-400.
При этом намерение Турции закупить С-400 с самого начало было крайне негативно воспринято в Вашингтоне, напоминают эксперты. США требовали отказаться от сделки, угрожая в противном случае ввести санкции против Анкары.
Свою реакцию США мотивировали тем, что из-за развёрнутых в Турции С-400 Москва якобы сможет получить доступ к техническим характеристикам новейшей авиации НАТО. США приостановили участие Турции в программе производства и поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II.
Осенью 2019 года председатель комитета по международным отношениям сената США Джим Риш подтвердил позицию Вашингтона в этом вопросе: Анкаре «не видать поставок F-35», пока на вооружении её армии находятся системы ПВО российского производства.
Стоит отметить, что в проекте закона о бюджетных ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый год уже содержится положение, разрешающее американским военным использовать шесть ранее произведённых для Турции истребителей F-35 Lightning II, которые так и не были поставлены Анкаре.
При этом в Турции неоднократно отмечали, что попытки США оказывать давление на Анкару бесперспективны. Так, в декабре 2019 года в турецком МИД заявили, что «язык угроз и санкций никогда не убедит Турцию перестать предпринимать шаги по обеспечению национальной безопасности».
Эксперты констатируют, что к настоящему моменту кризис в отношениях двух союзников по НАТО разрешить так и не удалось: многочисленные переговоры ни к чему и не привели. В мае 2020 года спецпредставитель США по Сирии и один из ведущих американских специалистов по связям с Турцией Джеймс Джеффри сообщил, что вопрос приобретения Турцией российских ЗРК является главной проблемой в американо-турецких отношениях. При этом он отметил, что эта тема крайне важна для США, поскольку она касается F-35 — «крупнейшей инвестиции в оборону США и их союзников со Второй мировой войны».
В то же время, несмотря на давление Вашингтона, Москва и Анкара ведут переговоры о продолжении и углублении партнёрства в военной сфере.
Так, в марте 2020 года руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что Москва и Анкара намерены подписать новый контракт на поставку полкового комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Готовность РФ заключить новую сделку подтвердил и вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы ВПК.
В июне этого года Шугаев также сообщил, что Москва готова обсуждать перспективы совместного производства систем ПВО С-400 «Триумф» с турецкой стороной. При этом глава ФСВТС подчеркнул, что этот процесс требует времени и предполагает «новый этап взаимодействия — более сложный, доверительный».
«Отразится на имидже самой Турции»
Популярность ЗРК С-400, которую покупают даже союзники США, стала настоящей «головной болью для Вашингтона», считает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
«Выяснение отношений между Турцией и США по поводу С-400 стало прецедентом для всего НАТО: член альянса вооружается тем оружием, которое произведено и есть на вооружении у государства, против которого в НАТО выстраивают все свои системы. Это ведёт к очень серьёзному расколу: всё-таки Турция является одним из самых мощных в военном плане государств альянса», — сказал аналитик в интервью RT.
По его словам, инициатива Тьюна призвана «решить этот вопрос одним ударом», однако корней проблемы, а именно превосходства С-400 над американскими аналогами, она исправить не сможет.
«Эта идея выдаётся за некое мирное, политическое решение вопроса. Но даже если эта поправка будет одобрена и сделка совершена, что маловероятно, проблема никуда не исчезнет. С-400 будет по-прежнему лучше и привлекательней. А в НАТО всё так же не будет согласия», — рассказал Кошкин.
По словам экспертов, Турция, скорее всего, откажется продавать С-400, даже если поправка Тьюна будет одобрена и Вашингтон сделает соответствующее предложение. Аналитики отмечают, что этот шаг испортил бы отношения с Москвой, с которой Анкара взаимодействует по таким важным вопросам, как урегулирование в Сирии и Ливии. Немаловажно и экономическое сотрудничество двух стран. Турецкое руководство не может себе позволить рисковать достигнутым в этих вопросах прогрессом, уверены политологи.
«Это прежде всего отразится на имидже самой Турции как геополитического игрока. Все увидят, что она отступает от своих слов, нарушает военно-технические договорённости», — отметил в интервью RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
При этом он добавил, что Турции не выгодно жертвовать сотрудничеством с РФ в военной области ради поставок Patriot и F-35.
«Россия на данный момент производит наиболее технологичные системы ПВО. В случае продажи США Анкара не сможет рассчитывать больше на наших производителей, в то время как Вашингтон политизирует продажу комплексов Patriot, обставляя этот вопрос большим количеством условий», — считает аналитик.
Михайлов также напомнил, что Турция в военном отношении является одним из ключевых членов НАТО, поэтому США вряд ли будут вводить предложенные Ришем санкции и тем самым дальше обострять с ней отношения. В Анкаре это понимают, потому и не поддаются давлению Вашингтона.
«Турция — одна из сильнейших стран НАТО, у них немалый военный бюджет. Кроме того, у Эрдогана есть серьёзное влияние на весь Ближний Восток, на Европейский союз. Турция занимает важное географическое положение, контролируя проходы на Чёрном и Средиземном морях. Она является таким членом НАТО, с которым самому НАТО нужно о чём-то договариваться. Поэтому я не думаю, что США попытаются загнать Турцию в угол в этом вопросе», — сказал Михайлов.
Аналитик полагает, что до переговоров Вашингтона и Анкары о продаже С-400 дело, скорее всего, не дойдёт.
«Сама эта инициатива Тьюна отдаёт популизмом. Есть сомнения по поводу её будущего. В любом случае, не для того Турция покупала системы С-400 у России, вела долгие и упорные переговоры с Москвой, которые наверняка затрагивали более широкий круг вопросов, чем просто продажа ЗРК, чтобы потом всё это перечеркнуть ради сомнительных выгод», — заключил Михайлов.
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Комментарии
США , Армия , Оружие , Юрий Борисов , Александр Михайлов , Исмаил Демир , Андрей Кошкин , Дмитрий Шугаев , МИД , ЕС , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Сенат США , НАТО , Анкара , Москва , Турция
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