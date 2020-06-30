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Небензя сравнил политику США против Ирана с поставленным на горло коленом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Небензя: «США поставили Ирану колено на горло»
Фото: ТАСС
Постпред России при ООН Василий Небензя сравнил политику Соединенных Штатов против Ирана с коленом, поставленным на горло Тегерану.
«Политика односторонних действий США игнорирует здравый смысл и мнения других государств. Мы следили с глубокой озабоченностью за политикой максимального давления на Иран, которую лучше описать как политику максимального удушения», — приводит слова Небензи на заседании СБ ООН РИА «Новости».
Постпред России при ООН подчеркнул, что на Иран целенаправленно давят со всех сторон. «Задача — добиться смены режима либо создать ситуацию, в которой Иран буквально не сможет дышать. Это как ставить колено кому-то на горло», — указал дипломат.
«Ответственность за нынешний кризис несут США. Два года назад они преднамеренно начали подрывать тщательно сбалансированное и откалиброванное соглашение 2015 года, которое являлось резолюцией 2231 и СВПД», — подчеркнул постпред России.
Дипломат напомнил, что США официально вышли из обязательств в рамках резолюции 2231 и СВПД, «закрыли за собой дверь» и занялись односторонним давлением, вновь введя национальные санкции против Ирана, что противоречит как СВПД, так и резолюции 2231.
«Такие действия устраняют любые стимулы для Тегерана для соблюдения положений резолюции. Тем не менее Иран продолжал соблюдать свои обязательства в рамках СВПД. Вдобавок ко всему США, будучи основным нарушителем (резолюции), угрожали другим странам односторонними санкциями за исполнение резолюции 2231», — добавил Небензя.
Ранее во вторник Иран обвинил США в наказании других стран за соблюдение резолюции СБ ООН. На онлайн-заседании СБ ООН по иранской сделке Москва пообещала не позволить Вашингтону использовать СБ ООН для давления на Тегеран.
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Комментарии
США , Политика , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Иран , Тегеран
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