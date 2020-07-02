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Трамп предсказал крах биржи при победе Байдена на выборах в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 17 минут назад
Трамп предсказал крах биржи при победе Байдена
Фото: EPA
Если Джозеф Байден станет президентом США, фондовый рынок рухнет, заявил глава американского государства Дональд Трамп.
Трампа спросили, что он думает о предложении Байдена повысить ставки налогообложения для состоятельных предпринимателей и корпораций, учитывая высокий уровень безработицы в США, передает ТАСС со ссылкой на Fox Business.
Трамп ответил: «Рынки обрушатся». При этом он считает, что «индексы могут достичь рекордно высоких показателей в начале следующего года или даже раньше», имея в виду возможность своего переизбрания.
Президент сказал, что Байден собрался «поднять все налоги, чтобы увеличить расходы на чепуху и на то, что не срабатывает». По мнению Трампа, американцы не поддержат такое решение.
Как заявил Трамп, «демократы хотят поднять некоторые налоги, в конечном счете все налоги», но «это убьет рынок, уничтожит все, что мы делаем, включая новые рабочие места».
Он заявил, что в случае победы Байдена на выборах «фондовая биржа окажется в состоянии сверхпохмелья и неминуемо рухнет».
«Это будет бедствие», — приводит его слова РИА «Новости».
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США , В мире , Санкции , Джозеф Байден , Дональд Трамп , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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