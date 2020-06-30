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Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна 

Газета.Ru 1 час назад
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Фото: Газета.Ru
Голкипер американского клуба «Норт Каролина Каридж» Саманта Мерфи отказалась преклонить колено во время гимна перед матчем с «Портленд Торнс».
В отличие от вратаря, ее одноклубницы опустились на одно колено в знак борьбы с расизмом. На данный момент клуб не применил санкций в отношении спортсменки.
Спортсмены по всему миру преклоняю колено перед началом матчей в поддержку антирасистского движения. В 2017 году квотербек клуба «Сан-Франциско» Колин Каперник и сейфти команды Эрик Рид отказались стоя слушать национальный гимн США перед матчем чемпионата. Они преклонили колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) призвала к терпимости после того, как президент США Дональд Трамп осудил отмену правила стоять во время исполнения государственного гимна.
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США , Колин Каперник , Дональд Трамп
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