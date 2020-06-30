Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна 

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Голкипер американского клуба «Норт Каролина Каридж» Саманта Мерфи отказалась преклонить колено во время гимна перед матчем с «Портленд Торнс».

В отличие от вратаря, ее одноклубницы опустились на одно колено в знак борьбы с расизмом. На данный момент клуб не применил санкций в отношении спортсменки.

Спортсмены по всему миру преклоняю колено перед началом матчей в поддержку антирасистского движения. В 2017 году квотербек клуба «Сан-Франциско» Колин Каперник и сейфти команды Эрик Рид отказались стоя слушать национальный гимн США перед матчем чемпионата. Они преклонили колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению.