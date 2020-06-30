Марку Цукербергу мстят за Дональда Трампа? 

Крупнейшие мировые корпорации начали бойкот по размещению рекламы в Facebook и Instagram. Повод — недовольство тем, как администраторы соцсети борются с разжиганием ненависти и расизма. О бойкоте объявил один из крупнейших мировых поставщиков товаров повседневного спроса Unilever, к нему присоединилась телекоммуникационная корпорация Verizon Communications, а также такие крупные рекламодатели, как Coca-Cola, Starbucks и десятки других. Общее число участников бойкота перевалило за сотню. Некоторые вообще отказываются от рекламы в социальных сетях на несколько месяцев.
Комментарий Георгия Бовта:
Нынешняя кампания против Facebook является продолжением начавшейся в связи с убийством месяц назад чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда борьбы против якобы «наследия расизма и дискриминации». Это выражается в том числе в погромах, беспорядках, сносе памятников почти уже всем подряд белым деятелям. И все больше это все смахивает на какой-то «либеральный маккартизм» с элементами черного расизма и «охоты на ведьм».
Истовость становящейся все более тоталитарной кампанейщины поражает. В масс-медиа увольняют журналистов, не вписывающихся в контекст «массового покаяния белого человека». В солидных корпорациях, точно в Северной Корее или некогда в СССР, проводят то ли «политинформации», то ли «пятиминутки ненависти», раскаиваясь в недостаточной борьбе против расизма и белого супрематизма. Производители косметики с пафосом удаляют из ассортимента средства отбеливания кожи. Уходит с упаковок еды Uncle Ben's чернокожий дядюшка, чтобы не расстраивать никого воспоминаниями о расизме.
Многие происходящие процессы и действия инспирируются в интересах Демократической партии США с целью приведения к власти Джо Байдена и «свержения» ненавистного Трампа. Некоторые крупные корпорации, осторожничая, как и положено крупному бизнесу, предпочитают не плевать против господствующего сегодня политического ветра. Другие откровенно подыгрывают демократам либо же бьющимся в политических истериках активистам движения Black Lives Matter. А то, мало ли, объявят пособником белых супрематистов. А это по нынешним временам убыток.
Инициаторы кампании по бойкоту рекламы в Facebook банально мстят Цукербергу за то, что он занял недостаточно антитрамповскую позицию. Памятуя, что именно таргетированная реклама в соцсетях принесла нынешнему президенту победу в 2016 году. Это не должно повториться, сказали себе либералы, объединившиеся с организациями афроамериканцев.
Все началось с того, что несколько недель назад Трамп опубликовал в Twitter резкое высказывание в адрес погромщиков. Twitter запись удалил как якобы оправдывающую насилие. Facebook оставил. Потом несколько сотрудников корпорации выступили с критикой такой политики Цукерберга. Но критика кончилась их увольнением.
Среди главных закоперщиков кампании #StopHateForProfit, например, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Об этом не пишут сегодня в Америке, однако именно она, организованная более 100 лет назад для борьбы за равноправие негров, уже давно превратилась в политического рэкетира, вымогая у бизнеса квоты на рабочие места для чернокожих и пожертвования в свою пользу под угрозой публичных кампаний с обвинениями в «расизме».
Другой инициатор бойкота — Лига против дефамации — тесно связана с еврейскими организациями и демпартией. Это не те евреи, которые голосуют за Трампа. Еще один инициатор — «Спящие гиганты» (Sleeping Giants). Нынешняя тактика рекламного бойкота была опробована именно этой либеральной организацией еще в 2016 году. Тогда сразу после победы Трампа, донельзя расстроившей демократов, именно «гиганты» инициировали аналогичную кампанию против ультраправого новостного ресурса Breitbart News, который выступал идейной платформой сторонников Трампа во время избирательной кампании во главе с его тогда ярым сторонником Стивом Бэнноном. «Спящим гигантам» удалось склонить к бойкоту Breitbart News более 800 компаний и корпораций.
Сейчас Facebook, потеряв за несколько дней уже более 7 млрд долларов из-за падения котировок акций, пытается оправдываться тем, что он, дескать, за свободу слова и мнений. И не соцсетям, мол, определять истину в последней инстанции. Это, похоже, в сегодняшней Америке неправильная «политическая ориентация». Помните, еще сталинских времен лозунг: «С кем вы, мастера культуры?». Ну и ленинская статья «Партийная организация и партийная литература» тут пришлась бы кстати. Нужно, — настоятельно требуют от соцсети, заработавшей на рекламе только в первом квартале 17 млрд долларов, — занять «правильную партийную позицию». И это в целом плохой сигнал для Трампа. Число тех, кто хочет его «снести», не очень стесняясь в средствах, пока неуклонно увеличивается.