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Музыканты The Rolling Stones пригрозила Трампу судом за их музыку 

Мир24 и ещё 5 45 минут назад
Музыканты The Rolling Stones пригрозила Трампу судом
Фото: donaldjtrump.com
Музыканты британской рок-группы The Rolling Stones запретили Дональду Трампу использовать их музыку на политических митингах в ходе предвыборной кампании.
«BMI уведомила предвыборный штаб Трампа от имени The Rolling Stones, что неавторизованное использование их песен будет являться нарушением лицензионного соглашения. Если Дональд Трамп проигнорирует этот запрет и продолжит, ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия», — цитирует заявление Broadcast Music, Inc ТАСС.
Дональд Трамп в ходе президентской кампании 2016-го года и во время встреч с избирателями использовал хиты The Rolling Stones, среди которых You Can't Always Get What You Want, Brown Sugar, Start Me Up, Sympathy for the Devil. Следующие выборы состоятся в США 3 ноября и Трамп активно ведет кампанию по переизбранию его на второй срок, в чем музыка британских рокеров ему по-прежнему помогает.
Кроме Rolling Stones на несанкционировнное использование музыки в политических мероприятиях Трампа жаловались Элтон Джон, певица Адель, недавно поразившая всех своим преображением, и вокалист Aerosmith Стивен Тайлер.
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Комментарии 1
США , В мире , Элтон Джон , Адель , Стивен Тайлер , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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