Музыканты The Rolling Stones пригрозила Трампу судом

Музыканты британской рок-группы The Rolling Stones запретили Дональду Трампу использовать их музыку на политических митингах в ходе предвыборной кампании.

«BMI уведомила предвыборный штаб Трампа от имени The Rolling Stones, что неавторизованное использование их песен будет являться нарушением лицензионного соглашения. Если Дональд Трамп проигнорирует этот запрет и продолжит, ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия», — цитирует заявление Broadcast Music, Inc ТАСС.

Дональд Трамп в ходе президентской кампании 2016-го года и во время встреч с избирателями использовал хиты The Rolling Stones, среди которых You Can't Always Get What You Want, Brown Sugar, Start Me Up, Sympathy for the Devil. Следующие выборы состоятся в США 3 ноября и Трамп активно ведет кампанию по переизбранию его на второй срок, в чем музыка британских рокеров ему по-прежнему помогает.