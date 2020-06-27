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Трамп вспомнил о старой стратегии ради победы на выборах 

Lenta.ru 1 час назад
Трамп вспомнил о старой стратегии ради победы на выборах
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Действующий президент США Дональд Трамп вспомнил о своей старой стратегии ведения предвыборной кампании и решил сосредоточиться на своем базовом электорате ради победы на грядущих выборах. Об этом пишет Associated Press.
Как считают советники штаба Трампа, ему было бы крайне затруднительно переманить на свою сторону избирателей, которые еще не до конца определились, за кого они будут голосовать, или убежденных центристов. В таких условиях обращение в первую очередь к тем, кто и так поддерживает нынешнего главу государства, выглядит не просто лучшим вариантом, но и фактически единственным.
Так, ряд недавних решений администрации Трампа был обусловлен именно желанием порадовать старых сторонников его политики. В частности, речь идет об ужесточении иммиграционного законодательства, продвижении кандидатов-консерваторов в Верховный суд, а также большей сосредоточенности на оживлении экономики страны, чем на борьбе с коронавирусом.
Кроме того, чтобы промотивировать лояльный ему электорат придти на выборы, Трамп в рамках своей кампании в июне провел несколько массовых мероприятий в штатах Оклахома и Аризона. Причем пренебрежение правилами безопасности в условиях пандемии коронавируса при проведении данных митингов также было допущено с расчетом удовлетворить базовый электорат, который в большинстве своем считает, что ограничения, введенные из-за инфекции, и так слишком затянулись.
Как отмечает Associated Press, подобную стратегию Трамп применял и на выборах в 2016 году. Тогда поддерживающие его избиратели оказались гораздо активнее тех, кто поддерживал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В результате именно эта активность базового электората принесла политику победу, несмотря на то, что до этого результаты большинства соцопросов свидетельствовали о том, что он пользуется поддержкой гораздо меньшего числа американцев, чем Клинтон.
Ранее в июне сообщалось, что Трамп решил призвать своих старых соратников, которые помогли ему одержать победу на выборах в 2016 году. Так, к штабу действующего американского лидера присоединились двое его бывших помощников, которые работали на его кампанию во время предыдущей гонки.
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Комментарии
США , В мире , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Associated Press
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