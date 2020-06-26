ФБР ищет иностранные следы в беспорядках в США

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ФБР «внимательно изучает» вопрос о возможном влиянии иностранных держав на ход беспорядков в США, вызванных смертью Джорджа Флойда, заявил в интервью Fox News директор ведомства Кристофер Рэй. По его словам, зарубежные государства могут пытаться сеять вражду в США с помощью соцсетей, дезинформации и разнообразных фальшивок.

ФБР «внимательно изучает» вопрос о возможном иностранном влиянии на жестокие протесты в США, вызванные смертью Джорджа Флойда, заявил в интервью Fox News директор ведомства Кристофер Рэй.

«ФБР открыло более 2 тысяч активных дел, которые имеют отношение к китайскому правительству». При этом Рэй также сообщил, что

По его словам, количество расследований в сфере экономического шпионажа со стороны Китая увеличилось за 10 лет на 1300%.

«В прошлом мы определённо стали свидетелями попыток со стороны множества противников за рубежом усилить противоречия в нашей стране, — отметил директор ФБР. — Они используют государственные СМИ. Они пользуются социальными сетями. Частично они действуют посредством пропаганды, частично — посредством дезинформации, частично — просто посредством фальшивок. И мы внимательно изучаем вопрос потенциального иностранного влияния или иностранного вмешательства во все протесты и события, которые имели место в последние несколько недель».

В мае экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс сделала странное предположение: она заявила, что за жестокими демонстрациями, охватившими всю страну, могут стоять русские. При этом никаких доказательств своих слов она не представила, признавшись, что «сейчас уже не читает разведсводки».

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал защитить памятники на фоне призывов к сносу монументов, посвящённых бывшим президентам, различным историческим личностям и даже Иисусу Христу . При этом конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс заявил, что вынесет на обсуждение законопроект, согласно которому осквернение мемориалов, посвящённых «бывшим президентам США или отцам-основателям», будет наказуемо тюремным сроком до 10 лет.

«Послушайте, равенство перед правосудием важно, но насилие и уничтожение федеральной собственности — это не путь к нему, — считает Рэй. — И если для федеральных расследований возникнут соответствующие основания, мы будем ими заниматься».

По мнению Рэя, Китай явно ведёт зловредную активность широкого спектра, включая «кампанию по краже интеллектуальной собственности, экономический шпионаж, кибератаки против крупного и малого бизнеса, а также исследовательских институтов по всей стране».