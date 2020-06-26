«Антиукраинская» болтовня Болтона 

Когда Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона старым дураком, который мечтал лишь о том, чтобы развязать войну, и хвалил президента, пока его (Болтона) не уволили, а затем начал ругать, он (Трамп), может быть, был и недостаточно дипломатичен, но в целом прав. Умом Болтон явно не отличается

Похоже он до сих пор придерживается мнения, высказанного им в 2006 году, в бытность постоянным представителем США при ООН . Тогда Болтон заявил:

«Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединённые Штаты».

Даже, если бы описанная Болтоном ситуация соответствовала действительности, произносить такие вещи вслух не следовало бы, поскольку страны, считающие себя вашими союзниками (например ЕС ), не любят, когда им сообщают, что за общим обеденным столом их не ждали и гонят в лакейскую. Тем более, США так и не стали до конца единственной в мире сверхдержавой, хоть и максимально приблизились к этому статусу. На планете сохранялась Россия , способная в течение двадцати минут (подлётное время межконтинентальных ракет) оставить от США одни воспоминания (пусть и ценой гибели всей цивилизации). Страна не способная надёжно гарантировать свою военную безопасность никак не может считаться «единственной сверхдержавой». Она всегда должна считаться хотя бы с тем, кто потенциально способен её уничтожить. Ракеты размером ВВП и бюджета не интересуются. Они просто прилетают.

Занимая второй после Госсекретаря пост в дипломатической иерархии, Болтон своей болтливостью вредил интересам своего государства. Кто знает, если бы не он и подобные ему агрессивные болтуны, может быть Россию и удалось бы уговорить пойти на дальнейшее ядерное разоружение, а тогда у США были бы все возможности реально стать единственной сверхдержавой.

В последующие 15 лет Болтон постарел, но не изменился. Он остался всё тем же агрессивным республиканцем-ястребом, которых от демократов-глобалистов отличало лишь название партии. Все проблемы Болтон склонен был решать при помощи военной силы, а когда ему объясняли, что на его перманентные войны никакой армии не хватит, ужасно обижался. Главное же, Болтон так и не научился держать язык за зубами. Его «откровенность», призванная повредить врагам, регулярно вредит как самому Болтону (его планам), так и его политическим союзникам, а заодно Америке и клиентским режимам.

Китай, Например, Болтон решил под выборы издать книгу, чтобы объяснить избирателям какой негодяй Трамп — вместо того, чтобы напасть на Иран КНДР , грозить войной России, он со всеми пытался вести переговоры, а с Россией и вовсе настолько хотел поладить, что крайне нелицеприятно высказывался об Украине и её руководстве, ибо в этом государстве и возглавляющих его политиках видел барьер, отделяющий его от желанного всеобъемлющего компромисса с Москвой

Болтон желает нанести ущерб Трампу. Но американские избиратели вряд ли разделят его мнение о необходимости любой ценой (вплоть до военного конфликта с Россией) поддерживать Украину. Болтон об этом не говорит прямо, но это следует из его рассказа, ибо если Трамп заявлял, что только Украина является преградой к полноценному примирению с Россией, а Болтон выступает за полноценную всеобъемлющую поддержку Украины, значит он осознанно идёт на риск неконтролируемой конфронтации со способной уничтожить США ядерной державой, которая уже продемонстрировала, что готова применить вооружённую силу для защиты своих жизненных интересов на постсоветском пространстве (в том числе и на украинском направлении).

Можно было бы, конечно, сказать, что это эпатажный Трамп хочет мириться с Россией, остальные же американские политики консенсусно солидарны с позицией Болтона. Но это не так. Причём невоздержанный на язык, пытающийся продемонстрировать свою важность и информированность Болтон, тут же в своей книге демонстрирует, что как раз именно его (Болтона) позиция является маргинальной, а ответственные политики, не только республиканцы, но и демократы, в целом разделяют мнение Трампа.

Болтон сообщает, что якобы Путин, при личной встрече сказал ему, что Обама был согласен признать переход Крыма к России в обмен на полноценную нормализацию российско-американских отношений. Оставим на совести Болтона ссылку на Путина. Президент России, который с 2014 года был Богом украинцев, похоже теперь стал Богом для агрессивных глобалистов всего мира. То Саакашвили «вспомнит», как Путин в тёмной комнате в него ногти вонзал и войной угрожал, то вдруг российский президент с Болтоном «поделится воспоминаниями» о конфиденциальных беседах с Обамой. Я уж молчу, что такие откровенности не в стиле российской дипломатии (они прямо запрещены). Но к тому же такая манера ведения беседы (обсуждение отсутствующих за столом переговоров политических противников) просто не в характере Путина.

Беседа была не с президентом США, а всего лишь с чиновником его администрации, к тому же неизвестным Путину лично. Это чисто протокольный момент, практикуемый как Кремлём, так и Белым Домом — президент проходил мимо, случайно заглянул, увидел иностранного гостя и поздоровался с ним. Просто чтобы визитёру было приятно и он мог похвастаться дома, что самого президента видел.

Понятно, что Болтон не желает светить источник своих сведений об Обаме, потому и ссылается на Путина, который в последние четыре года «виновен» во всех проблемах США, от избрания Трампа, до эпидемии коронавируса. Но, судя по всему, нечто подобное действительно было на уме у Обамы. Так как Болтон говорит, что сделка сорвалась по независящим от Обамы причинам «он почему-то передумал». Фактически он прямо намекает на то, что сделку сорвало лево-либеральное, глобалистское окружение Обамы, которое, в полном согласии с правыми республиканцами-ястребами (такими, как пока живой Болтон и уже покойный Маккейн), стремилось к максимальному нагнетанию уровня конфронтации с Россией и делало ставку на Хиллари Клинтон . Напомню, что Хиллари во время своей избирательной кампании открыто говорила, что став президентом пойдёт по пути шантажа России ядерной войной.

То есть ответственные политики (будь то республиканец или демократ), занимая президентский пост быстро понимают, что нормализация отношений с Россией в интересах США и ради этого вполне можно пожертвовать какой-то там Украиной. До определённого момента им мешало реализовать эту идею соросовское проукраинское лобби в США. Но с ослаблением американского государства и с ростом внутренних проблем, включая рецессию, раскол страны, вызвавший тотальную дестабилизацию и конфронтацию «двух разных Америк», Вашингтону реально становится не до Украины: и руки не доходят, и ресурсов не хватает. Так что блокировать идею Обамы о примирении с Россией в обмен на признание российского статуса Крыма становится всё сложнее. Более того, Трамп уже готов вообще забыть об Украине, которая его лишь раздражает (а не только о Крыме), лишь бы поладить с Москвой. То есть сейчас США готовы на куда более серьёзные уступки, чем шесть лет назад. Рассказав всё это Болтон фактически раскрыл перед всем миром карты американской дипломатии на российском направлении. Всегда тяжелее всего за столом переговоров понять, готов ли визави уступить ещё или пора фиксировать сделку, пока она не сорвалась. Болтон сообщил, что для США на украинском направлении нет ограничений на уступки.

Думаю, что особенно приятно это было услышать в Киеве. Пока там думали, что «Америка с нами, весь мир с нами», оказывается два американских президента (республиканец и демократ) готовы были отдать Крым (а теперь уже и всю Украину) всего лишь за нормализацию отношений с Кремлём. Да, у них пока не получилось, но это пока — идея становится всё более популярной, а её противники слабеют.

После всех этих разоблачений Болтона, даже, если в США на президентских выборах победят демократы, и Байден попытается актуализировать украинский вопрос, в Киеве всё равно не поверят в то, что президент США пытается перейти к политике всеобъемлющей поддержки Украины. Скорее на Украине решат, что он пытается зачистить следы коррупционного скандала, задевшего самого Байдена, его сына Хантера, да и практически всю работу демократов и Сороса на Украине. А как только следы будут зачищены вновь начнёт торговаться с Россией, предлагая ей что-то ненужное (Украину) в обмен на что-то полезное (сохранение Вашингтоном хоть каких-то позиций на Ближнем Востоке или какие-то иные плюшки). И они будут правы в своих подозрениях.

Но это значит, что украинская элита постарается подстраховаться на случай предательства США и предаст первой. А уж в перманентных предательствах украинские политики поднаторели — Иуда бы обзавидовался.

Не знаю сумел ли Болтон серьёзно подорвать своей книгой позиции Трампа, но позиции Америки (и без того шаткие) он подорвал точно. Это именно тот случай, когда лучше жевать, чем болтать.