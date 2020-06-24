"Нет, я не стану вспоминать об этом и сомневаться в правильности принятого решения. Если бы такая возможность представилась снова, я поступил бы так же, — сказал он во вторник в эфире телеканала Fox News, отвечая на соответствующий вопрос. — Естественно, я совершил много ошибок. В этом не может быть сомнений, и мне жаль, что у меня не было возможности исправить их".

Экс-помощник главы государства повторил, что не будет голосовать ни за республиканца Дональда Трампа, ни за бывшего вице-президента США Джозефа Байдена , который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Болтон снова выразил сожаление о том, что, по его убеждению, все действия и решения нынешнего хозяина Белого дома продиктованы исключительно стремлением переизбраться на второй срок.

"Реакция [Трампа] на коронавирус иллюстрирует все мои опасения. Трамп в январе и феврале не хотел слышать ничего дурного о Китае и его друге [председателе КНР] Си Цзиньпине, не хотел слышать о том, что заболевание могло угрожать Соединенным Штатам. Он не хотел слышать о том, что заболевание могло создать угрозу американской экономике, в прочности которой Трамп видел путь к своему переизбранию", — пояснил свое мнение Болтон. С его точки зрения, решения президента США "непоследовательны и недостаточно эффективны".

Согласно опросам политологического портала Real Clear Politics (RCP, "По-настоящему ясная политика"), Байден опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей. Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.