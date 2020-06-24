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Болтон заявил, что совершил много ошибок 

ТАСС 22 минуты назад
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что не жалеет о работе в администрации Дональда Трампа, хотя и признает, что совершил ряд ошибок.
"Нет, я не стану вспоминать об этом и сомневаться в правильности принятого решения. Если бы такая возможность представилась снова, я поступил бы так же, — сказал он во вторник в эфире телеканала Fox News, отвечая на соответствующий вопрос. — Естественно, я совершил много ошибок. В этом не может быть сомнений, и мне жаль, что у меня не было возможности исправить их".
Экс-помощник главы государства повторил, что не будет голосовать ни за республиканца Дональда Трампа, ни за бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Болтон снова выразил сожаление о том, что, по его убеждению, все действия и решения нынешнего хозяина Белого дома продиктованы исключительно стремлением переизбраться на второй срок.
"Реакция [Трампа] на коронавирус иллюстрирует все мои опасения. Трамп в январе и феврале не хотел слышать ничего дурного о Китае и его друге [председателе КНР] Си Цзиньпине, не хотел слышать о том, что заболевание могло угрожать Соединенным Штатам. Он не хотел слышать о том, что заболевание могло создать угрозу американской экономике, в прочности которой Трамп видел путь к своему переизбранию", — пояснил свое мнение Болтон. С его точки зрения, решения президента США "непоследовательны и недостаточно эффективны".
Согласно опросам политологического портала Real Clear Politics (RCP, "По-настоящему ясная политика"), Байден опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей. Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
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Комментарии
США , Видео , В мире , Джон Болтон , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Fox News
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