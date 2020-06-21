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Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона 

Газета.Ru и ещё 4 31 минуту назад
Трамп ответил на подозрения у него болезни Паркинсона
Фото: Reuters
Об этом сообщает Mirror Online.
Соответствующая информация появилась в СМИ выступления главы Белого дома на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, где Трамп придерживал стакан воды двумя руками, а также держался за военного при спуске по пологой раме.
Американский лидер отметил, что не хотел подскользнуться и пролить воду, поскольку провел на сцене в рамках мероприятия часы.
Он добавил, что в тот день надел туфли на кожаной подошве, о чем сообщил генералу.
"Я сказал: "Генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на "пятую точку", — сказал Трамп.
По его словам, генерал предложил ему свою помощь при спуске, а за несколько метров до конца, американский лидер поблагодарил его и спустился дальше сам. Глава Белого дома уточнил, что о выводе СМИ о наличии у него болезни Паркинсона он узнал от своей жены Меланьи Трамп.
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США , В мире , Меланья Трамп
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