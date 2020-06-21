Трамп ответил на подозрения у него болезни Паркинсона

Об этом сообщает Mirror Online.

Соответствующая информация появилась в СМИ выступления главы Белого дома на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, где Трамп придерживал стакан воды двумя руками, а также держался за военного при спуске по пологой раме.

Американский лидер отметил, что не хотел подскользнуться и пролить воду, поскольку провел на сцене в рамках мероприятия часы.

Он добавил, что в тот день надел туфли на кожаной подошве, о чем сообщил генералу.

"Я сказал: "Генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на "пятую точку", — сказал Трамп.

По его словам, генерал предложил ему свою помощь при спуске, а за несколько метров до конца, американский лидер поблагодарил его и спустился дальше сам. Глава Белого дома уточнил, что о выводе СМИ о наличии у него болезни Паркинсона он узнал от своей жены Меланьи Трамп.