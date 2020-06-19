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Трамп считает, что проблема Байдена не в его возрасте 

ТАСС 52 минуты назад
Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, не отличается хваткой и сообразительностью, но не из-за возраста. Такое мнение президент Дональд Трамп выразил в интервью газете "Уолл-стрит джорнэл", полная стенограмма которого была опубликована в четверг.
Республиканец напомнил, что он почти на четыре года младше своего наиболее вероятного соперника на выборах, которому 20 ноября исполнится 78 лет. "Но дело не в возрасте Байдена. Я знаком с людьми, которые гораздо старше меня, но соображают, как будто им 25 лет", — отметил Трамп. В качестве примера он назвал 91-летнего основателя сети магазинов Home Depot ("Хоум дипо") Бернарда Маркуса и 86-летнего миллиардера Шелдона Аделсона (ключевой спонсор республиканцев).
Трамп выразил уверенность в том, что в случае его поражения на выборах в ноябре "большинство СМИ окажутся не у дел", так как именно он обеспечивает им постоянный информационный повод и повышает им рейтинги. "Джо Байден туп как пробка, если вам придется писать о сонном Джо, то вам придется невесело", — добавил глава Белого дома. По его мнению, из всех демократов женского пола, которых прочат в претенденты в вице-президенты, "четыре заслуживают внимания".
Президент признал, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на экономическом состоянии США и на его шансах переизбрания на второй срок. "Никому даже близко не удавалось добиться такого числа рабочих мест. Однако теперь нам приходится все начинать заново", — сказал Трамп, выразив уверенность в значительном оживлении американской экономики к ноябрю.
Согласно последним опросам политологического портала Real Clear Politics (RCP, "Риэл клир политикс", "По-настоящему ясная политика"), Байден опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей. Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
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Комментарии
США , Шелдон Аделсон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Wall Street Journal
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