Трамп считает, что проблема Байдена не в его возрасте 

Республиканец напомнил, что он почти на четыре года младше своего наиболее вероятного соперника на выборах, которому 20 ноября исполнится 78 лет. "Но дело не в возрасте Байдена. Я знаком с людьми, которые гораздо старше меня, но соображают, как будто им 25 лет", — отметил Трамп. В качестве примера он назвал 91-летнего основателя сети магазинов Home Depot ("Хоум дипо") Бернарда Маркуса и 86-летнего миллиардера Шелдона Аделсона (ключевой спонсор республиканцев).

Трамп выразил уверенность в том, что в случае его поражения на выборах в ноябре "большинство СМИ окажутся не у дел", так как именно он обеспечивает им постоянный информационный повод и повышает им рейтинги. "Джо Байден туп как пробка, если вам придется писать о сонном Джо, то вам придется невесело", — добавил глава Белого дома. По его мнению, из всех демократов женского пола, которых прочат в претенденты в вице-президенты, "четыре заслуживают внимания".

Президент признал, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на экономическом состоянии США и на его шансах переизбрания на второй срок. "Никому даже близко не удавалось добиться такого числа рабочих мест. Однако теперь нам приходится все начинать заново", — сказал Трамп, выразив уверенность в значительном оживлении американской экономики к ноябрю.

Согласно последним опросам политологического портала Real Clear Politics (RCP, "Риэл клир политикс", "По-настоящему ясная политика"), Байден опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей. Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.