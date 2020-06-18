Мемуары «обиженного дурака»: Болтон отомстил Трампу

В своей новой книге бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон описывает эпизоды, когда Трамп «пытался препятствовать уголовным расследованиям». Он также пишет, что сторонники Трампа смеялись над президентом за его спиной. Сам Трамп назвал мемуары своего экс-помощника «безумными», а самого Болтона «обиженным дураком».

В своей новой книге бывший советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон (John R. Bolton) пишет, что в рамках процедуры импичмента Палате представителей необходимо было расследовать не только тот эпизод, когда Трамп оказывал давление на Украину , но и целый ряд других эпизодов, когда он пытался использовать торговые переговоры и уголовные расследования ради реализации своих политических интересов.

Болтон описал несколько эпизодов, когда президент выразил готовность добиться приостановки уголовных расследований, «чтобы, по сути, оказать личные услуги тем диктаторам, которые ему нравились». Участниками этих эпизодов, пишет Болтон, были крупные китайские и турецкие компании. «Все выглядело так, будто препятствование правосудию — это его образ жизни», — пишет Болтон, добавляя, что он обсуждал эти свои опасения с генеральным прокурором Уильямом Барром (William P. Barr).

Кроме того, Болтон выступает с новым шокирующим обвинением, описывая то, как Трамп открыто связал переговоры по тарифам с Китаем со своими собственными шансами на политическую победу, попросив лидера Китая Си Цзиньпина купить американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы помочь Трампу заручиться поддержкой фермерских штатов на предстоящих президентских выборах. Болтон пишет, что «Трамп упрашивал Си помочь ему победить». Он также пишет, что Трамп «делал акцент на большом значении фермеров, а также увеличения китайских закупок соевых бобов и пшеницы для исхода выборов».

Книга под названием «Комната, где все случилось» («The Room Where It Happened»), которая попала в руки репортеров New York Times до ее публикации, запланированной на вторник, 23 июня, уже превратилась в политический громоотвод в разгар предвыборной кампании и в бестселлер номер один на сайте Amazon.com , не успев даже попасть на полки книжных магазинов. В среду, 17 июня, Министерство юстиции обратилось в суд второй раз за неделю в попытке предотвратить публикацию этой книги. Между тем критики Трампа считают, что Болтону необходимо было рассказать все это в ходе расследования в рамках процедуры импичмента, вместо того чтобы подписывать контракт с издательством на 2 миллиона долларов.

В то время как книги, написанные журналистами, бывшими помощниками, занимавшими более низкое положение, и даже анонимными высокопоставленными чиновниками, успели поведать многое о Белом доме Трампа, книга Болтона — это первые откровенные мемуары высокопоставленного чиновника, который был непосредственным участником важнейших внешнеполитических событий и всю жизнь придерживался консервативной линии. Эта книга представляет собой разоблачительный портрет президента, который не знает даже элементарных вещей об окружающем его мире, который падок на откровенную лесть со стороны авторитарных лидеров, решивших им манипулировать, и который склонен к ложным заявлениям, сквернословию и поспешным решениям.

К примеру, Трампу, очевидно, было неизвестно, что Великобритания — ядерная держава и что Финляндия не является частью России , пишет Болтон. Президент никогда не уставал критиковать лидеров стран-союзниц, и Соединенные Штаты никогда не были ближе к тому, чтобы выйти из НАТО , чем при Трампе. Однажды президент сказал, что было бы «круто» вторгнуться в Венесуэлу

Временами Трамп как будто подражал тем авторитарным лидерам, которыми он, по всей видимости, восхищался. «Этих людей надо казнить, — сказал однажды Трамп, имея в виду журналистов. — Они просто мерзавцы». Как пишет Болтон, когда Си объяснил, зачем он строит концентрационные лагеря в Китае, Трамп «сказал, что Си нужно продолжить строить эти лагеря и что это совершенно правильный шаг». Трамп регулярно уговаривал Барра привлечь бывшего госсекретаря Джона Керри (John F. Kerry) к уголовной ответственности за то, что тот вел переговоры с Ираном , — по мнению президента, это было нарушением закона Логана.

Сталкиваясь с таким поведением, даже те высокопоставленные советники, которые на публике демонстрируют безусловную преданность Трампу, смеются над ним за его спиной. Как пишет Болтон, во время встречи президента с северокорейским лидером в 2018 году госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) незаметно передал Болтону записку оскорбительного для президента содержания: «Он такое трепло». Спустя месяц, пишет Болтон, Помпео раскритиковал дипломатию президента в отношении Северной Кореи, сказав, что у нее «нулевые шансы на успех».

Госдепартамент США пока не прокомментировал книгу Болтона. Однако Трамп опубликовал в твиттере очередное резкое сообщение. «Безумная, "чрезвычайно скучная" (New York Times) книга Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй», — написал он рано утром в четверг, 18 июня. Далее он продолжил:

«Обиженный, надоедливый дурак, который только и хотел, что начать войну. Никогда ни в чем не разбирался, был изгоем, и все рады, что избавились от него. Ну и болван!»

Болтон пишет, что ежедневные разведывательные сводки были пустой тратой времени, потому что «большую часть времени докладчики слушали Трампа, а не наоборот». Трампу нравится стравливать чиновников своей администрации друг с другом. Однажды он сказал Болтону, что бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон (Rex W. Tillerson) высказался о Никки Хейли (Nikki R. Haley), которая тогда занимала пост посла Соединенных Штатов в ООН , в непристойных сексистских выражениях — сам Болтон сомневается в том, что такое могло случиться.

Трамп так часто говорил неправду и ошибался, что в своей книге Болтон регулярно добавляет в скобках свои комментарии — к примеру, «противоречит действительности» — после цитат слов президента. Согласно этой интерпретации Болтона, у Трампа нет никакой комплексной философии управления государством или внешней политики, а есть лишь набор каких-то инстинктов, которые иногда совпадали с инстинктами Болтона, а иногда были попросту опасными и безрассудными.

«Его мышление было похоже на скопление отдельных точек (подобно отдельным сделкам по недвижимости), в результате чего нам самим приходилось разгадывать — а порой и разрабатывать — курс, — пишет Болтон. — В этом были свои плюсы и минусы».

Болтон — сложная и противоречивая фигура в американской политике. Болтон, который работал при президентах Рональде Рейгане и Джордже Буше-старшем и которого Джордж Буш-младший сделал послом Соединенных Штатов в ООН, был одним из самых убежденных апологетов жесткой внешнеполитической линии в Вашингтоне, а также сторонником войны в Ираке, который выступал за начало военных кампаний против таких государств-изгоев, как Северная Корея и Иран.

Подобно Тиллерсону и другим чиновникам, которые соглашались работать с Трампом, полагая, что им удастся с ним справиться, в 2018 году Болтон согласился стать третьим советником президента по вопросам национальной безопасности, будучи убежденным в том, что он хорошо понимает все риски и ограничения.

Но в отличие от так называемой «оси взрослых людей» — именно так Болтон назвал Тиллерсона и бывшего министра обороны Джима Мэттиса (Jim Mattis), которые пытались минимизировать ущерб от действий президента, — Болтон использовал свои 17 месяцев на посту советника по вопросам национальной безопасности, чтобы достичь тех политических целей, которые он считал важными, таких как вывод Соединенных Штатов из целого ряда, с его точки зрения, небезупречных международных соглашений, таких как соглашение по иранской ядерной программе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и другие.

Болтон считал, что дипломатические заигрывания Трампа с такими лидерами, как Ким Чен Ын Владимир Путин , были опрометчивыми и даже «глупыми» решениями, и он потратил много времени в попытках помешать президенту заключить то, что он считал невыгодными сделками. В конце концов в сентябре 2019 года Болтон ушел в отставку — Трамп утверждал, что он сам его уволил, — из-за непримиримых разногласий с президентом по таким вопросам, как Иран, Северная Корея, Украина и мирное соглашение с Талибаном (запрещенная в России организация — прим. ред.) в Афганистане.

Осенью прошлого года Болтон отказался дать показания на слушаниях в Палате представителей в рамках процесса импичмента. Он заявил, что сначала он хочет дождаться, чтобы суд обязал таких советников, как он, давать показания вопреки возражениям Белого дома. Однако после того, как Палата представителей объявила импичмент Трампу, признав его виновным в злоупотреблении властью за то, что президент пытался заставить украинские власти объявить о начале расследования в отношении американских демократов, в первую очередь в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена (Joseph R. Biden), Болтон заявил, что он готов дать показания в Сенате, если его вызовут туда.

Республиканцы Сената воспрепятствовали вызову Болтона в качестве свидетеля, даже несмотря на то, что в январе The New York Times сообщила, что в своей неопубликованной книге Болтон подтвердил, что Трамп связал оказание военной помощи Украине с началом расследования в отношении его политических противников. В итоге Сенат практически полностью оправдал Трампа. Тем не менее, Болтон очень сильно разозлил противников президента тем, что решил опубликовать важную информацию только сейчас.

В книге подтверждается, что Болтон всегда с опасением относился к действиям президента касательно Украины, и говорится о том, что Трамп открыто связывал оказание помощи Украине с расследованиями в отношении Байдена и Клинтон.

20 августа, как пишет Болтон, Трамп «сказал, что он не хочет ничего им отправлять, пока не будут обнародованы материалы, имевшие отношение к Клинтон и Байдену». Болтон пишет, что он сам, Помпео и министр обороны США Марк Эспер (Mark T. Esper) раз 10 пытались убедить Трампа предоставить Украине помощь.

Между тем Болтон продемонстрировал презрительное отношение к демократам Палаты представителей, которые объявили Трампу импичмент, отметив, что они виновны в «преступной небрежности», поскольку они ограничили свое расследование украинским вопросом и были слишком сильно сосредоточены на своих собственных политических целях. По его мнению, им также следовало обратить пристальное внимание на то, насколько активно Трамп пытался вмешиваться в расследования деятельности таких компаний, как турецкая Halkbank и китайская ZTE, — чтобы снискать расположение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и китайского лидера Си Цзиньпина.

Болтон пишет, что он поделился своими опасениями касательно этих компаний с Барром, который их разделял. «Барр сказал, что его очень беспокоит то впечатление, которое создает Трамп», — пишет Болтон. Он вспоминает, что Пэт Чиполлоне (Pat A. Cipollone), советник Белого дома, «был очевидно поражен подходом Трампа к правоприменению — или отсутствием такового».

В книге говорится, что, как и в случае с Украиной, Трамп связал свои собственные политические интересы с политикой Соединенных Штатов во время встречи с Си на полях саммита Большой двадцатки, который состоялся в Осаке, Япония, летом прошлого года. Си сказал Трампу, что некие политические деятели в Соединенных Штатах пытаются развязать новую холодную войну с Китаем.

«Трамп сразу же подумал, что Си имел в виду демократов, — пишет Болтон. — Трамп сказал, что в среде демократов уровень враждебности очень высок. Однако после этого, как ни поразительно, он сразу же перешел к теме предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах, намекнув, что Китай обладает экономическими возможностями, чтобы оказывать влияние на предвыборные кампании, и попросив Си помочь ему победить на выборах».

(Болтон утверждает, что он мог бы привести точные слова Трампа, но органы, проверявшие книгу перед ее публикацией, приняли иное решение.)

В среду, 17 июня, представитель президента на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер (Robert Lighthizer) отверг информацию о том, что Трамп пытался заручиться поддержкой Си в ходе той встречи.

«Абсолютная неправда, — ответил он, когда его спросили об этом на слушаниях в Сенате. — Такого не было. Я там присутствовал. Я не помню, чтобы такое было. Я не верю, что это правда».

Со своей стороны, Барр отвергает то, как Болтон изложил их разговоры друг с другом. «Никаких обсуждений "личных услуг" или "неподобающего влияния" на ход расследований не было, и генеральный прокурор Барр никогда не говорил, что беседы президента с иностранными лидерами были неуместными», — сказала официальный представитель Министерства юстиций Керри Кьюпек (Kerri Kupec).

Болтон не утверждает, что эти проступки должны были повлечь за собой импичмент, и добавляет, что ему известно далеко не все касательно этих эпизодов, однако о некоторых из них он сообщил Барру и Чиполлоне. По мнению Болтона, Палата представителей должна была расследовать их, потому что они являются как минимум нарушением обязанности президента ставить интересы страны выше собственных интересов.

«Президент не вправе злоупотреблять легитимными полномочиями национального правительства, приравнивая свои собственные интересы к национальным интересам или изобретая предлоги, чтобы замаскировать преследование собственных интересов под интересы страны, — пишет Болтон. — Если бы Палата представителей не сосредоточилась исключительно на украинских аспектах смешения личных интересов Трампа с национальными, у нее было бы больше шансов убедить остальных в том, что "особо тяжкие преступления" действительно имели место».

The New York Times, США