Мемуары «обиженного дурака»: Болтон отомстил Трампу

Книга под названием «Комната, где все случилось» («The Room Where It Happened»), которая попала в руки репортеров New York Times до ее публикации, запланированной на вторник, 23 июня, уже превратилась в политический громоотвод в разгар предвыборной кампании и в бестселлер номер один на сайте Amazon.com , не успев даже попасть на полки книжных магазинов. В среду, 17 июня, Министерство юстиции обратилось в суд второй раз за неделю в попытке предотвратить публикацию этой книги. Между тем критики Трампа считают, что Болтону необходимо было рассказать все это в ходе расследования в рамках процедуры импичмента, вместо того чтобы подписывать контракт с издательством на 2 миллиона долларов.