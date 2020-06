Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы 

Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди. Об этом сообщил новостной портал Daily Beast.

По данным источников, в книге «Слишком много и никогда не хватает» (Too Much And Never Enough), которая выйдет в продажи 11 августа, 55-летняя Мэри расскажет «шокирующие и непристойные» случаи из жизни Трампа.

Кроме того, она расскажет, как сыграла решающую роль в расследовании газеты New York Times, в котором говорилось, что глава государства с помощью налоговых схем забрал себе более 400 миллионов долларов в пересчете на нынешние цены из бизнеса по недвижимости своего отца Фреда Трампа

Племянница президента США была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи. В книгу также войдет беседа Мэри с Трампа, отставным федеральным судьей Мэриэнн Трамп-Бэрри. Портал отмечает, что она раскроет «сокровенные мысли» и подвергнет критике своего брата.

Также в книге Дональда и Фреда Трампа обвинят в причастности к смерти отца Мэри, который умер после сердечного приступа. По ее мнению, страдавшему от алкоголизма мужчине не уделяли необходимого внимания.

Ранее издание The Washington Post опубликовало выдержки из книги Мэри Трамп о том, что первая леди США Мелания Трамп после победы мужа Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году настояла на новом брачном контракте. Отмечается, что первая леди США выступала за отражение в обновленном брачном договоре расширения обязательств супруга, касающихся поддержки их сына Бэррона. Также на изменения в брачном договоре повлияли новости о вероятных супружеских изменах Трампа.