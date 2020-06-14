Путин назвал проблему политической системы США 

Проблемой политической системы США является преобладание интересов партий над интересами общества, считает президент России Владимир Путин . Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1", фрагмент которого опубликован на странице ведущего Павла Зарубина в Instagram.

"Групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа", — заявил глава государства.

Он также отметил, что ситуация с протестами против расизма и полицейского произвола является проявлением глубинных кризисов в Соединенных Штатах.