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Путин назвал проблему политической системы США 

Газета.Ru и ещё 5 54 минуты назад
Путин назвал проблему политической системы США
Фото: РИА Новости
Проблемой политической системы США является преобладание интересов партий над интересами общества, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1", фрагмент которого опубликован на странице ведущего Павла Зарубина в Instagram.
"Групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа", — заявил глава государства.
Он также отметил, что ситуация с протестами против расизма и полицейского произвола является проявлением глубинных кризисов в Соединенных Штатах.
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США , Политика , Павел Зарубин , Владимир Путин
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