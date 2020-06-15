Протесты и коронавирус: США на грани катастрофы

Для Соединенных Штатов стало катастрофой то, что, когда две национальные трагедии — кризис covid-19 и наследие расизма в стране — столкнулись этой весной, хозяином Белого дома был нестабильный человек, совершенно непригодный для управления страной.

Неспособность Президента Дональда Трампа справиться с пандемией, к настоящему времени привела к гибели более 112 000 человек, что является одним из самых высоких в мире показателей смертности от covid-19 на душу населения, при этом коронавирус все еще распространяется на ранее не пораженные районы. Кризис общественного здравоохранения, также привел к наихудшему экономическому спаду в США со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Поскольку последующие события разворачивались, не будет преувеличением сказать, что американский эксперимент — 244 года со дня установления государства в следующем месяце — находится в серьезной опасности, даже большей, чем во время конституционного кризиса, вызванного Уотергейтским скандалом 1970-х годов. Пандемия совпала с последним событием в длинной череде бесчинств, связанных с расовой дискриминацией, что стало причиной взрыва страны.

Миллионы сидящих взаперти американцев снова и снова наблюдали за хладнокровным убийством безоружного чернокожего мужчины в наручниках, Джорджа Флойда, четырьмя полицейскими из Миннеаполиса . Один, Дерек Шовен, небрежно, в течение почти девяти минут, душил коленом Флойда, пока тот не потерял сознание; двое других сидели на спине Флойда, еще больше перекрывая ему кислород; четвертый наблюдал, сдерживая потрясенных сторонних наблюдателей, когда Флойд, изо всех сил борясь за жизнь, кричал: "Пожалуйста, я не могу дышать".

Убийство Флойда шокировало сознание страны. Это убийство представило американцам реальную картину истинного значения "жестокости полиции". После того, как люди недели просидели взаперти из-за объявленного чрезвычайного положения и правил социального дистанцирования, и накопили огромный запас энергии, они выпустили ее после видео с записью смерти Флойда. Протесты начались в Миннеаполисе на следующий день и быстро распространились по всей стране. В них приняли участие десятки тысяч людей всех рас и возрастов.

Демонстранты, вовлеченные в насилие, грабежи и уничтожение имущества (в том числе поджог полицейских машин), стали кошмаром для Трампа, чья политика зависит от разжигания гнева его сторонников. Его риторика, подобная Никсону, "закон и порядок", была направлена ​​на то, чтобы стереть границы между агрессивными протестующими и гораздо большим числом мирных протестующих.

Генеральный прокурор США Уильям Барр , как всегда, был готов помочь Трампу воспользоваться ситуацией и получить больше власти. Поскольку Вашингтон, округ Колумбия, не является штатом, у Трампа и Барра была возможность навязать свое собственное решение. Они использовали различные государственные национальные гвардии, военные подразделения федеральных агентств, и, что расстроило, некоторые неизвестные силы. Вашингтон стал оккупированным городом.

Трамп прикидывается крутым парнем и авторитарен до мозга костей. Вместе с тем, когда протесты раздулись за пределами Белого дома, он решил или, как он утверждает, что настал момент "осмотреть" гигантский подземный бункер президента. Сам Белый Дом уже превратился в бункер: во время хаоса после убийства Флойда, высота ограждения вокруг его территории была увеличена практически вдвое. Верный своим наклонностям к провокациям, Трамп написал в Твиттере, что, если бы демонстранты прорвались через это ограждение, "на них бы спустили самых злобных собак и встретили самым зловещим оружием, что я когда-либо видел".

Вызвавшее глубокую озабоченность применение силы для расчистки площади Лафайет, напротив Белого дома, от мирных демонстрантов — нарушение их прав, за которое Барр изначально взял на себя ответственность — также шокировало национальное сознание. Менее блестящие советники Трампа — самые известные, его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер — придумали политический трюк, когда Трамп прошел через площадь к заброшенной церкви Св. Иоанна, подвал которой был подожжен. Но они не смогли продумать дальнейший сценарий, что он будет делать, когда туда попадет. Трамп неловко размахивал Библией, иногда держа ее перевернутой, для фотографий, которые лишь выставили его в невыгодном свете.

Более того, пропаганда Трампа, что он наводнит города Америки действующими американскими войсками была встречена широкой антипатией и презрением. Каскад бывших высокопоставленных военных чиновников, включая Джеймса Мэттиса , отставного генерала морской пехоты, который до прошлого года был министром обороны команды Трампа, открыто осудил президента. Мэттис, который говорил, что был "рассержен и потрясен" идеей использовать войска для подавления демонстраций, сказал, что американцы "стали свидетелями последствий трех лет без надлежащего руководства".

Но те, кто разглядел в подобных заявлениях распад президентства Трампа, не учли сохраняющуюся верность республиканцев. Столкнувшись с выбором между Мэттисом и Трампом, практически все избранные республиканцы остались с президентом. Они так долго защищали его, разделяли многие его взгляды и стали настолько зависимыми от него и его доноров, что не были готовы порвать с ним, невзирая на то, что текущие опросы предполагают, что он может провалить выборы в ноябре — и потянет их за собой.

Несмотря на то, что национальное восстание против расизма полиции приведет к некоторым реформам, таким как улучшение подготовки и запрет на удушение и удушающий захват шеи, как тот, что убил Флойда, переосмысление только роли полиции, какими бы радикальными ни были результаты, не может ликвидировать расизм, великое пятно, оставленное на Америке компромиссом ее основателей с рабством.

Правительства бессильны перед постоянными оскорблениями тех, кто проживает в Америке будучи чернокожим — пустые такси, которые отказываются останавливаться, ошибочное принятие за работников в супермаркете, бесчисленные умышленные и непреднамеренные оскорбления. Многие из тех, кто сейчас находятся на улицах не успокоятся, если результатом этого национального спазма не станет улучшение школ, здравоохранения и возможности трудоустройства для меньшинств — справедливое отношение к черным людям. Что произойдет, если окажется, что Америка снова не чтит свои провозглашенные ценности?