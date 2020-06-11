США и Россия могут сблизиться на Ближнем Востоке 

Еще недавно многие западные эксперты заявляли, что появившийся на Ближнем Востоке в конце 2010 — начале 2011 годов фактор «арабской весны» резко изменит политическую картину региона.

Йемене и Тогда в Тунисе за считанные дни пал режим президента Бен Али , двадцать лет единолично правившего страной. Затем настала очередь египетского лидера Хосни Мубарака , который управлял страной почти тридцать лет, за ним последовали события в Ливии Сирии . Такие потрясения Ближний Восток переживал разве что после Первой мировой войны в процессе распада Оманской империи. «Именно здесь теперь творится мировая история, — писало в этой связи одно известное западное издание. — В широком смысле с каирской площади Тахрир осуществляет бросок через бездну, отделяющую регион от западных стран, к демократическому обустройству и экономическому процветанию». При этом утверждалось, будто Северная Африка и Ближний Восток станут постоянными точками, на которых будет сходиться геополитическое напряжение, политические и экономические интересы многих других важных акторов мировой арены. Так появился стержень, вокруг которого стали крутиться или должны были крутиться в первую очередь те страны региона, которые не относили себя к числу подвергаемых «модернизации» субъектов. И что тут началось!

Американцы полагали, что они будут продолжать «демократическую миссию»на Ближнем Востоке. Как писал бывший госсекретарь и помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер , проблемой для Вашингтона становились сценарии адаптации своей политики «к внутренним обстоятельствам стран региона, которые должны „обновляться“, в отношении которых может использоваться так называемая „гуманитарная интервенция“. Но в действительности стала срабатывать так называемая „стратегия сталкивающихся бильярдных шаров“. Например Турция не только приветствовала „арабскую весну“, но и приняла в ней активное участие, полагая, что крах некоторых авторитарных арабских режимов облегчит ей продвижение доктрины неоосманизма. Так же действовал и Иран , но по своим соображениям. В Тегеране были уверены в том, что корни „арабских потрясений“ лежат в исламской революции в Иране, а глубокие трансформации на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Северной Африке изменят политическую карту региона за счет усиления антиамериканских и антиизраильских настроений.

Во внешнеполитическом плане события „арабской весны“ воспринимались Тегераном как возможность укрепить свои позиции в противостоянии с суннитской Саудовской Аравией и монархиями Персидского залива. Не случайно иранские лидеры приветствовали перемены в Бахрейне , Тунисе и Египте . Они сделали ставку на „шиитскую карту“, прежде всего, в Бахрейне и Йемене, а в широком контексте опирались на увеличение исторического веса персидской цивилизации с охватом не только Ближнего Востока, но и Средней Азии с Закавказьем. В то же время, похоже, что ход событий застал врасплох Израиль. Президент США Барак Обама создал ситуацию, при которой израильтяне оказался в непривычном для себя фарватере регионального процесса. Они стали выражать обеспокоенность тем, что „арабская весна“ начала превращаться в опасную для них „исламскую зиму“: на смену умеренным режимам приходили к власти исламисты вроде »Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего возникали хаос и анархия, усиливались радикальные джихадистские группировки вроде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые способны подойти вплотную к израильским границам.

Что же касается арабского мира, то было обозначено два сценария-перспективы: укрепление арабского национализма и центризма в лице Саудовской Аравии и перевод арабов в мир этнических группировок, кланов, племен и радикальных движений, угрожающих отбросить всех их на сотни лет назад. К моменту прихода Дональда Трампа к власти Ближний Восток переживал серьезные потрясения, которые бросали на чашу весов престиж и политический вес США. На первых порах Трамп пытался восстановить нарушенный самими же американцами баланс сил на Ближнем Востоке в пользу арабо-суннитского блока, изменить соотношение сил между суннитами и шиитами, сложившееся в результате вторжения США в Ирак в 2003 году, в пользу первых. За полгода до истечения первого президентского срока Трампа он оказывается вынужденным вступить в переговоры с Багдадом о выводе войск из Ирака. Аналогичный вопрос о выводе войск из Афганистана решается Вашингтоном в диалоге с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На днях командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что «США не планируют оставаться навечно в Сирии», хотя сроки вывода войск из этой страны «не определены».

Напомним, что Вашингтон и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причем на сирийской территории действуют без разрешения Багдада. Но для американцев, и не только для них одних, очевидно, что статус-кво, выгодно складывавшийся на сирийском направлении несколько десятилетий назад, безвозвратно потерян. Правда, Израиль опасается, что получит на своих границах уже не прежнюю предсказуемую и понятную Сирию, а еще и Иран в плюсе с «Хезболлой» . В целом реакция США и их союзников на Ближнем Востоке перестает быть предсказуемой и многовекторной, а тезис о том, что Израиль — «единственная демократия на Ближнем Востоке», теряет практическую актуальность. Так, в британской The Financial Times отмечается следующее: «У арабских и израильских партнеров постепенно крепнет уверенность в том, что Соединенные Штаты больше не являются надежным союзником в запутанных интригах и соперничестве на Ближнем Востоке, а американская дипломатия оставляет за собой „опасные пустоты“. В первую очередь это касается перспектив активизации политических контактов США с Ираном, учитывая ту роль, которую американская сторона сыграла в подписании женевских договоренностей по иранскому ядерному оружию и в начале диалога Тегерана с европейскими странами.

В свое время эти договоренности создали благоприятные условия для выхода Ирана из международной изоляции и повышения его роли в региональной политике, в том числе на Ближнем Востоке. Но возможно ли такое сегодня на практическом уровне, когда у США из-под ног уже выбита доктрина строительства „нового Ближнего Востока“ на принципах либерализма и демократии, а без нее никто не знает, что делают американцы в этом регионе мира. Плюс к тому то, что такие колониальные державы, как Великобритания и Франция, которые десятилетиями контролировали Ближний Восток, сегодня практически не играют никакой роли в происходящих в этом регионе процессах. В этой связи существуют суждения, согласно которым „в скором времени на Ближнем Востоке будет доминировать Китай“. Да, у Пекина есть такие возможности, но пока не просматривается желания заменить там Запад. Действует осторожно и Москва, когда выстраивает так называемое стратегическое партнерство с какой-либо ближневосточной страной. Но самый неожиданный тренд в том, что при всех противоречиях США и Россия на Ближнем Востоке куда ближе друг к другу, чем к какому-либо из государств мусульманского мира. Не случайно и то, что американские эксперты сейчас прорабатывают сценарии таких альянсов в этом регионе как Израиль — Саудовская Аравия — Иран — Россия и США — Саудовская Аравия — Иран.

Трудно пока представить, как будут дальше развиваться события, но в Вашингтоне зреет осознание необходимости сотрудничества с Москвой для сглаживания ближневосточных конфликтов, потому что этот регион скоро перестанет иметь в мировой геополитике статус первостепенной стратегической значимости. Пока же карта его в описании турецкой газеты Haberturk выглядит следующим образом: „Афганистан фрагментирован, на Кипре де-факто имеют место „два Кипра“, Палестина продолжает свое существование в составе „двух Палестин“, в Ливии сформировались „две самостоятельные Ливии“, регион Курдистана в Ираке фактически оторвался от Багдада, на Кавказе от своих метрополий отделились Карабах, Южная Осетия и Абхазия, среднеазиатские страны ищут варианты включения в мировую систему через новые коммуникации и союзы без гарантий сохранения своей государственности в прежних границах. Неизвестно, что будет с Ираном“.

Регион остается источником значительных пертурбаций, но уже не военных, а дипломатических.