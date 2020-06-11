США не должны вмешиваться в отношения между Северной и Южной Кореей , поскольку это внутренние дела двух государств, заявил руководитель «американского» департамента в МИД КНДР Квон Чжон Гын. По его словам, Соединенным Штатам следовало бы в первую очередь заняться собственными проблемами, сообщает РИА Новости.

Заявление северокорейского дипломата прозвучало на фоне реплик со стороны США о том, что они не одобряют намерение КНДР приостановить дипломатические отношения с Южной Кореей. Американцы выступили за возобновление сотрудничества между двумя азиатскими государствами.

Представитель МИД КНДР резко отреагировал на высказывания американских чиновников. Он назвал их слова о поддержке межкорейского сотрудничества «ахинеей» и «лукавством», а также заявил, что США придерживаются двойных стандартов.

«Тошно смотреть на двойственное поведение США, которые делают все, чтобы помешать продвижению межкорейских отношений», — отметил Квон Чжон Гын.

Северокорейский дипломат также посоветовал американцам заняться решением собственных проблем, а межкорейские отношения оставить в покое.

«Если США не хотят испытать на себе что-то ужасное, им лучше закрыть рот и для начала привести в порядок свои внутренние дела», — резко резюмировал дипломат.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Китай пригрозил принять контрмеры, если США продолжит политические манипуляции по Гонконгу. Американские чиновники раскритиковали готовящийся к принятию китайский закон о нацбезопасности, предполагающий запрет на подстрекательство на свержение центральной власти, а также на терроризм и вмешательство в дела региона извне