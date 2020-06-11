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American Thinker (США): эпическая видеотирада чернокожей женщины, которой не удалось ограбить магазин сотовых телефонов 

ИноСМИ 1 час назад
«Мы вернемся. И ваши пушки вам не помогут!»
Фото: © AP Photo, Evan Vucci
Чернокожая женщина из Чикаго выложила в фейсбук прямую трансляцию, как вооруженные автоматами АК-47 волонтеры защищают местные компании. Женщина убеждена, что толпе надо разрешить грабить магазины, потому что они все равно застрахованы.
«Они позволяют им выходить на улицу с АК-47! С АК-47 — чтобы защищать свое барахло от черных. Они готовы мочить черных, эти арабы гнусные со своим идиотским Рамаданом. У них М-16 и калаши есть — все, что хочешь. Нет, вы только гляньте, какое дерьмо творится, — вскричала женщина, развернув камеру в сторону ближайшего магазина. — У них, мать их, калаши, так что я прямо сейчас иду к брату, он у меня мент, буду выяснять, это вообще легально, разгуливать с такими (далее нецензурно — прим. ред.) пушками».
Примечание: видео содержит ненормативную лексику
​Женщина сообщила, что планирует посоветоваться с двоюродным братом, следователем из отдела убийств, и выяснить, разрешает ли закон находиться у входа в магазин с огнестрельным оружием.
«Эти козлы же неместные — понаехали, понимаешь. Вот этот вот никакой не гражданин США, а сидит с АК-47 наперевес и готов вынести черному мозги, а сам ведь никакой не американец. Трясутся над своим поганым барахлом!».
В ходе гневной тирады женщина сообщила, что мужчины у магазина — нелегалы из Марокко.
«Они готовы убивать черных за убогую китайскую дешевку! Мочить людей за какое-то барахло, — возмущалась она. — У них тут даже черный с пушкой — и тоже готов в нас стрелять. Они сказали, чтобы мы не смели вламываться к ним в магазин, но они на нашей земле, а это дешевая китайская срань, еще и липовая к тому же. Вот как они свое дерьмо защищают. Аж стрелять готовы!».
​Женщина уверяла, что у этих мужчин нет лицензии на ношение оружия от штата Иллинойс.
«Прав у них нет! Даже поставили черного, чтобы стрелял в других черных, если мы начнем грабить их барахло. Убить нас готовы! — восклицала она. — Но мы, (далее нецензурно — прим. ред.), вернемся. И ваши пушки вам не помогут, вы меня еще узнаете!»
Далее случился любопытный поворот событий: женщина отъехала [на автомобиле] и спросила свою аудиторию в фейсбуке, где находится полиция:
«Я буду разговаривать с полицией Чикаго, потому что хочу знать, какого хрена арабы, у которых даже гражданства (далее нецензурно — прим. ред.) нет, защищают свое китайское барахло с АК-47? Еду в чикагское полицейское управление прямо сейчас!».
На соседней парковке женщина подъехала к двум полицейским и рассказала о произошедшем. Полицейские ответили, что указанные магазины находятся за пределами их участка.
«Говорят, не их, понимаешь, участок. Вот что я вам скажу про этих мусоров сраных. Палец о палец не ударят, но я еще вернусь и разберусь с этими гондонами».
По мнению женщины, владельцы не должны защищать свой бизнес, потому что застрахованы.
«А наши жизни, мать вашу, не застрахованы!» — прокричала она.
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США , Статьи
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