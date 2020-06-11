«Мы вернемся. И ваши пушки вам не помогут!»

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Чернокожая женщина из Чикаго выложила в фейсбук прямую трансляцию, как вооруженные автоматами АК-47 волонтеры защищают местные компании. Женщина убеждена, что толпе надо разрешить грабить магазины, потому что они все равно застрахованы.

«Они позволяют им выходить на улицу с АК-47! С АК-47 — чтобы защищать свое барахло от черных. Они готовы мочить черных, эти арабы гнусные со своим идиотским Рамаданом. У них М-16 и калаши есть — все, что хочешь. Нет, вы только гляньте, какое дерьмо творится, — вскричала женщина, развернув камеру в сторону ближайшего магазина. — У них, мать их, калаши, так что я прямо сейчас иду к брату, он у меня мент, буду выяснять, это вообще легально, разгуливать с такими (далее нецензурно — прим. ред.) пушками».

Примечание: видео содержит ненормативную лексику

Warning ⚠️ language— woman upset she can’t loot store because… the rant is hysterical 😂🤣 https://t.co/ouyGBLJeSX pic.twitter.com/52KpCx7vgI— Karli Q ⭐️⭐️⭐️ (@KarluskaP) June 7, 2020

​Женщина сообщила, что планирует посоветоваться с двоюродным братом, следователем из отдела убийств, и выяснить, разрешает ли закон находиться у входа в магазин с огнестрельным оружием.

I wish they would all leave! pic.twitter.com/XGpU4WjlGo— Karli Q ⭐️⭐️⭐️ (@KarluskaP) June 7, 2020

«Эти козлы же неместные — понаехали, понимаешь. Вот этот вот никакой не гражданин США, а сидит с АК-47 наперевес и готов вынести черному мозги, а сам ведь никакой не американец. Трясутся над своим поганым барахлом!».

В ходе гневной тирады женщина сообщила, что мужчины у магазина — нелегалы из Марокко.

«Они готовы убивать черных за убогую китайскую дешевку! Мочить людей за какое-то барахло, — возмущалась она. — У них тут даже черный с пушкой — и тоже готов в нас стрелять. Они сказали, чтобы мы не смели вламываться к ним в магазин, но они на нашей земле, а это дешевая китайская срань, еще и липовая к тому же. Вот как они свое дерьмо защищают. Аж стрелять готовы!».

Minneapolis Mayor Jacob Frey attempts to please a Black Lives Matter group, but they try to make him commit to defunding police! When little Jacob doesn’t commit to defunding the police, the crowd has had enough! GO HOME JACOB GO HOME! 😂😂 pic.twitter.com/KtQ3Z6vq2g— Shawnasaurus Rex (@ShawnG927) June 7, 2020

​Женщина уверяла, что у этих мужчин нет лицензии на ношение оружия от штата Иллинойс.

«Прав у них нет! Даже поставили черного, чтобы стрелял в других черных, если мы начнем грабить их барахло. Убить нас готовы! — восклицала она. — Но мы, (далее нецензурно — прим. ред.), вернемся. И ваши пушки вам не помогут, вы меня еще узнаете!»

Далее случился любопытный поворот событий: женщина отъехала [на автомобиле] и спросила свою аудиторию в фейсбуке, где находится полиция:

«Я буду разговаривать с полицией Чикаго, потому что хочу знать, какого хрена арабы, у которых даже гражданства (далее нецензурно — прим. ред.) нет, защищают свое китайское барахло с АК-47? Еду в чикагское полицейское управление прямо сейчас!».

На соседней парковке женщина подъехала к двум полицейским и рассказала о произошедшем. Полицейские ответили, что указанные магазины находятся за пределами их участка.

«Говорят, не их, понимаешь, участок. Вот что я вам скажу про этих мусоров сраных. Палец о палец не ударят, но я еще вернусь и разберусь с этими гондонами».

По мнению женщины, владельцы не должны защищать свой бизнес, потому что застрахованы.