«Разогнать полицию»: как активисты поменяли Америку

Президент США Дональд Трамп отказывается идти на поводу у митингующих, требующих реформ полиции страны. Одни участники протестов настаивают на сокращении финансирования силовых структур, а другие — более радикальные — считают необходимым распустить нынешнюю полицию и заменить ее другим органом. Многие города и штаты согласились с этими требованиями и без одобрения Трампа: так, в Миннеаполисе хотят упразднить городскую полицию, а в Лос-Анджелесе — сократить ее бюджет на $150 млн

Никакого роспуска или сокращения финансирования полиции США на фоне протестов не предвидится, заявил президент страны Дональд Трамп. Он подчеркнул, что правоохранители позволяют американцам «жить в мире».

«Не будет никакого роспуска нашей полиции, никакого сокращения финансирования. <…> Мы хотим убедиться, что в полиции нет никаких плохих элементов. Иногда мы видим ужасные вещи, как недавно. 99% процентов их них — это замечательные люди, и их работа бьет все рекорды», — подчеркнул Трамп на совещании в Белом доме.

Хотя большая часть полиции США подчиняется главам штатов и муниципалитетов, а не федеральным властям, в распоряжении Трампа есть свои подразделения федеральных правоохранительных органов.

«Разогнать полицию»

Тем не менее американские активисты по-прежнему выходят на улицы, требуя радикальной реформы полиции. Так, телеканал WCCO опубликовал видео протестов в городе Миннеаполис, где и был убит полицейскими афроамериканец Джордж Флойд. На кадрах видно, как митингующие подошли прямо к дому мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрая, призвав его выйти для общения. Протестующие спросили чиновника, согласен ли он с их требованием «разогнать полицию Миннеаполиса», однако глава города дал отрицательный ответ, за что толпа освистала его, скандируя: «Иди домой, Джейкоб, иди домой» и «Позор».

Однако не все протестующие требуют полного упразднения полиции страны. Некоторые настаивают на том, чтобы деньги, затраченные на финансирование силовых структур, перенаправили на социальные нужды — в частности на оказание бесплатной психологической помощи, противодействие бытовому насилию и обеспечение нужд бездомных.

«Полицейская деятельность съела так много государственных и национальных ресурсов за счет инвестиций в темнокожие общины», — возмутилась президент и гендиректор конференции по гражданским и человеческим правам Ванита Гупта в разговоре The Atlantic.

Наиболее радикально настроенные активисты предлагают заменить полицию на некое подобие общественных дружинников.

«У нас есть возможность переосмыслить то, как должно выглядеть будущее общественной безопасности», — сказал член городского совета Миннеаполиса Стив Флетчер изданию The New Times.

Однако он признал, что для замены правоохранителей другими органами порядка необходимо большое количество денежных вливаний, а также несколько лет на разработку системы.

Если митингующим все-таки не удастся добиться замены полиции, все равно среди американцев больше не будет популярна идея о том, что силовики являются «общественными попечителями», которые защищают все общины, считает доктор Филип Макхаррис из Йельского университета. Он объяснил телеканалу CNN, что митингующие хотят изменений в системе правоохранительных органов , потому что они не чувствуют себя защищенными со стороны полиции.

Что наобещали протестующим

Некоторые штаты в действительности отреагировали на требования активистов. Так, только 8 июня в Миннеаполисе прошло голосование за роспуск городского департамента полиции — девять из 13 членов городского совета поддержали эту идею.

«Мы должны покончить с токсичными отношениями с департаментом полиции Миннеаполиса, покончить с полицейскими мерами, к которым мы привыкли, и воссоздать систему общественной безопасности, которая будет действительно обеспечивать нашу безопасность», — заявила президент городского совета Лиза Бендер.

Однако мэр Миннеаполиса, который выступает против упразднения департамента, подчеркнул, что решение о роспуске полицейского управления еще не принято несмотря на голословные заявления городского совета.

«Я буду неустанно работать с шефом Арредондо и обществом над глубокой структурной реформой и решением проблемы системного расизма в полицейской культуре <…>. Но я не поддерживаю упразднение департамента полиции Миннеаполиса», — заявил Джейкоб Фрай.

Пообещал провести реформу полиции и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

«Мы в штате Нью-Йорк намерены действовать. Сделать публичными дисциплинарные взыскания полицейских, данные о полицейских будут доступны, как и о любых других госслужащих», — сообщил чиновник в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте.

Глава штата добавил, что, если реформа вступит в силу, генпрокурор станет выступать в качестве независимого прокурора в расследованиях дел, возбужденных против полицейских. Кроме того, нововведением предлагается классифицировать ложные звонки в «911» из-за расовых предубеждений как преступление.

«Мы работали с законодателями в выходные, я думаю, мы достигли соглашения по поводу законопроектов, которые будут внесены. Если они примут законопроекты, которые мы обсудили, я их подпишу, как только их примут», — подчеркнул Куомо.

В свою очередь мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти пообещал на фоне протестов сократить финансирование правоохранительных органов — таким образом власти города хотят помочь темнокожему населению.

«Эти меры включают пересмотр бюджета полицейского управления. Комиссия намерена работать совместно с администрацией города, главным аналитиком по законодательству и офисом мэра, чтобы установить сокращение бюджета полицейского управления Лос-Анджелеса в размере $100-150 млн», — сообщил президент Полицейской комиссии Лос-Анджелеса Эйлин Декер.

Другой законопроект относительно широкой реформации полиции представила спикер палаты Демократической партии США Нэнси Пелоси.

«Жестокость полиции — это печальное отражение застарелой системы расовой несправедливости в Америке. Справедливости можно достичь только полными, всеобъемлющими действиями, и это мы сегодня и сделаем», — заявила она на пресс-конференции.

Политик предложила трансформировать силовые структуры путем увеличения ответственности за злоупотребление полномочиями полицией и усиления контроля над ними. Это поможет снять иммунитет с сотрудников органов, пояснила Пелоси.

«Законопроект приведет к демилитаризации полиции, ограничив передачу военного оружия полиции штата и местной полиции. Он будет бороться с жестокостью полицейских, требуя камеры на теле и на машинах; запретит удушающие приемы и обыски без стука в делах о наркотиках; он запретит категоризацию (подозреваемых) на расовой почве», — подчеркнула чиновница.

Кроме того, демократы намерены внести в список федеральных преступлений убийство задержанных.

Как активисты поменяли страну

Однако обещания чиновников — это не все, чего удалось добиться митингующим. Так, суд округа Хеннепин в Миннесоте уже запретил полиции Миннеаполиса применять удушающие приемы при задержании, передавал CNN.

С этих пор правоохранителям штата нельзя захватывать шею предполагаемого злоумышленника — также силовиков обязали докладывать о любых случаях неправомерного применения силы в отношении задержанного. В случае нарушения этого предписания полицейским грозит суровое наказание. Такое же нововведение хотят принять и в штате Нью-Йорк, сообщил губернатор Куомо.

В свою очередь федеральный судья штата Колорадо Брук Джексон ввел запрет на использование полицейскими города Денвер слезоточивого газа, пластиковых пуль и светошумовых гранат во время протестов.