США: «Полиции может вообще не быть»

Действия сотрудников полиции, спровоцировавшие протесты по всей Америке, могут привести к упразднению этого органа исполнительной власти. По мнению городского совета Миннеаполиса, где полицейскими был убит темнокожий мужчина, этот процесс отнимет много времени и сил, однако сможет наконец изменить механизм обеспечения общественной безопасности в США.

Американская полиция должна измениться

На фоне общенациональных протестов в ответ на смерть Джорджа Флойда в конгрессе США анонсировали законопроект о реформе в полиции, сообщает CBS News. В частности, в документе пойдет речь о привлечении сотрудников правоохранительных органов к ответственности за любые проступки, а также повышении прозрачности их деятельности.

Согласно документу, положения которого авторы предлагают внести в федеральное уголовное законодательство, в первую очередь упростится возможность для задержанных преследовать в судебном порядке полицейских за неправомерные действия и получать компенсацию за понесенные убытки.

Законодатели также настаивают на изменении стандартов, по которым оценивается, насколько оправданным было применение силы со стороны полицейских: если сейчас офицерам нужно просто доказать, что их поступки были разумными, то после одобрения законопроекта избежать наказания им удастся только после оценки их действий как «жизненно необходимых».

Кроме того, все случаи применения силы со стороны полиции будут фиксироваться в Национальном реестре неправомерных действий с разбивкой по расе, полу, физическим возможностям, религии и возрасту. Полицейские в случае одобрения законопроекта будут обязаны пройти курс специального обучения по «устранению культурных и расовых предубеждений».

«Полиции может вообще не быть» Сейчас власти ряда штатов уже пошли навстречу протестующим. Так, главы города Миннеаполиса и штата Калифорния запретили полиции использовать удушающие приемы при задержании. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти , в свою очередь, заявил о запланированном сокращении расходов на нужды полицейского управления города — привычное финансирование для полицейских сократится на $150 млн

Однако даже такие меры не кажутся достаточными участникам акций протеста, прокатившихся по США после смерти темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд из-за действий полицейского во время задержания. Большинство протестующих требуют более радикальной реформы полиции — ее полного упразднения как органа власти.

Такое решение уже поддержали члены городского совета Миннеаполиса, объявившие о намерении добиваться расформирования департамента полиции города. Тем не менее, они пока не представляют, как это должно выглядеть.

«Департамент полиции существовал 150 лет. На то чтобы расформировать эту систему, потребуется некоторое время. Не говоря о том, что есть люди, которые понятия не имеют о том, как обеспечить безопасность города. Будем откровенны», — заявил один из идеологов этой инициативы Иеремия Эллисон РИА «Новости».

По его мнению, одной из главных перемен должно стать выделение существенных ресурсов на социальную составляющую — в частности, при помощи тех денег, которые раньше уходили на финансирование полиции, получится уделять больше внимания проблемам домашнего насилия и молодежи.

«Мы часто слышим от полицейских, когда просим их реагировать с меньшим применением силы: «Слушай, я не социальный работник». Это наталкивает на мысль, что, может, нам надо нанимать больше социальных работников, чтобы выезжать на эти вызовы», — заявил Эллисон.

При этом по-прежнему нерешенными остаются несколько вопросов. Один из них — кто будет реагировать на серьезные преступления, если полиция прекратит свое существование. Второй — куда устраиваться безработным полицейским.

«Мы не собираемся закрыть департамент полиции завтра. И, конечно, мы не пойдем дальше без плана. Думаю, нам надо создать совершенно новую структуру общественной безопасности. И там полиции может вообще не быть», — считает Эллисон.

Нет у городского совета и точного ответа на вопрос о том, как быть с нежеланием мэра Миннеаполиса Джереми Фрея распускать полицию, о чем он заявил ранее. Тем не менее продолжать работу в прежнем режиме правоохранительные органы США не будут в любом случае.

«Мы не можем иметь слуг общества, которых общество не может привлечь к ответственности», — уверен Эллисон.

Сокращение расходов как выход из ситуации

Реформа работы полиции в любом случае будет являться переосмыслением того, как осуществляется общественная безопасность в США. Сейчас активисты предлагают два пути решения проблемы: значительно сократить финансирование правоохранительных органов или же полностью их упразднить.

В том случае, если часть финансирования правоохранительных органов будет идти в социальные службы, проблему преступности получится пресекать на корню, уверен соучредитель движения Black Lives Matter Патрис Каллорс.

«Речь идет о реинвестировании этих денег в сообщества, которые давно в них нуждаются. Они могут быть возвращены, в частности, в социальные службы, которые занимаются проблемами психического здоровья, бытового насилия и бездомности. Или же инвестированы в создание школ, больниц, обеспечение жильем и продовольствием беднейших слоев населения. Все эти меры, как мы знаем, влияют на безопасность», — заявил он CNN.

Проблемы в организации работы правоохранительных органов накапливались на протяжении всех лет их существования, считает директор центра политики в отношении чернокожих Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Исаак Брайан. По его словам,

изначально правоохранительные органы на юге США зарождались как патруль, который должен был заниматься поимкой беглых темнокожих рабов и их жестоким наказанием. Рабство давно отменено, однако частое необоснованное применение силы в отношении темнокожих со стороны полицейских по-прежнему остается проблемой.

«Эта история прочно укоренилась в наших правоохранительных органах», — заявил Брайан CNN.

Члены общественной правозащитной организации MPD150 в Миннеаполисе предлагают в целом расформировать полицию как орган исполнительной власти — по их мнению, в пользу того, чтобы полиция прекратила существование на территории США, говорят ранние исследования.

Так, в отчете за 2017 год указано, что за несколько недель, когда Департамент полиции Нью-Йорка намеренно отказался от «активной полицейской деятельности», в полицию поступило на 2100 меньше жалоб на преступления.

Полицейские на коленях

Сейчас действия полицейских активно сдерживаются и ограничиваются со стороны общественности. В частности, правозащитная организация Amnesty International USA обвинила американскую полицию в невыполнении своих обязательств, связанных с уважением права людей на мирные протесты. По словам представителя организации Рэйчел Уорд, этим правоохранительные органы усугубляют напряженную обстановку и ставят под угрозу жизни протестующих.

«В одном городе за другим мы наблюдаем действия, которые могут считаться нежелательными или чрезмерными. Мы призываем незамедлительно прекратить подобное применение силы, а правоохранительные органы — обеспечить и защитить законное право на протест», — указано в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Amnesty International также потребовала привлечь к ответственности тех офицеров полиции, которые нарушили закон, и обратилась к местным и федеральным властям США с призывом принять срочные меры для прекращения незаконных убийств полицией как афроамериканцев, так и остальных жителей США.

В последнее время на фоне протестов полицейские иногда не только не вступают в силовую конфронтацию с протестующими, но и публично отказываются от нее. В частности, 2 июня в штате Теннесси бойцы Национальной гвардии сложили свои щиты на землю перед участниками демонстрации, а шериф округа Дженесси в штате Мичиган вышел на марш вместе с другими гражданами.

Кроме того, по всему интернету распространились снимки того, как полицейские встают на колени перед митингующими. Среди многих так поступили бойцы Национальной гвардии Миннесоты, обратившись с примирительной речью к демонстрантам со ступеней капитолия в городе Сент-Пол, и сотрудники управления полиции города Санта-Крус в Калифорнии. В Северной Каролине полицейские вымыли ноги темнокожим пасторам, стоя на коленях и прося прощения после молитвенного марша в городе Кэри.

В Массачусетсе начальник полиции Вебстера также лег на землю, скрестив руки за спиной, как погибший темнокожий Джордж Флойд. Рядом с ним стояла табличка с надписью «Я не могу дышать». В той же позе рядом с ним легли все его подчиненные.

По словам шерифа округа Дженесси Криса Суонсона, который приказал своим сотрудникам снять шлемы, положить на землю дубинки и присоединиться к демонстрантам в городе Флинт, такой жест со стороны полицейских сразу же оправдал себя.

«Я знал, что преимущества значительно перевешивают риски. И когда ты на деле доказываешь, что ты имеешь в виду — мол, я готов стать беззащитным, встать в один ряд с вами и показать, что я хочу быть частью решения проблемы, — перемены происходят прямо на глазах, — цитирует его телеканал ABC. — Общество доверяет нам, поэтому мы не можем просто сидеть и ничего не делать: нам нужно показать, что мы готовы выслушать людей и откликнуться на их призыв».

«Будто старая рана открывается вновь»

Тем не менее примирительные жесты со стороны полицейских вызывают у граждан США неоднозначную реакцию. Многие радостно фотографируются с полицейскими, присоединяющимися к толпам демонстрантов, обнимаются с ними и кричат «Спасибо». Людям непривычно видеть, что вместо слезоточивого газа к ним применяют объятия и добрые слова.

«Протестующие сначала разозлились, когда их попросили отступить, но как только офицеры опустились на колени, выражения лиц сразу изменились. Мужчины и женщины начали плакать, а затем осторожно подошли к полицейским, чтобы пожать им руки», — написала жительница города Фейетвилл, штат Северная Каролина Мимамо Моника на странице полицейского управления в Facebook.

Другая часть населения относится к преклоненным коленям и громким словам крайне скептически. Особенно когда по всей стране полиция продолжает избивать, травить газом и обстреливать протестующих и журналистов резиновыми пулями. Иногда это происходит непосредственно после преклонения колен. Сотрудники полицейского управления Буффало, например, через несколько часов после мирного жеста, сопровождавшегося аплодисментами, повалили пожилого мужчину на землю и перешагнули через него, когда он лежал на тротуаре, истекая кровью. Оба правоохранителя были немедленно отстранены от работы, позднее сообщили местные власти.

По словам матери афроамериканца Шона Белла, застреленного в 2006 году во время собственного мальчишника из-за того, что полицейские якобы увидели у него в машине пистолет, преклоненные колени сотрудников правоохранительных органов вызывают у нее неприятные мысли.

«Когда я вижу, как эти офицеры преклоняют колени, в голове сразу проносится мысль: «О Боже, полицейский, который убил Джорджа Флойда, вот так встал на колени на шее этого бедняги». Он был сильным человеком, но все, что он мог сделать в этот момент, это просто вспомнить о своей пожилой матери. Это нехорошее чувство, как будто старая рана открывается вновь», — заявила Валери Белл.

Как пояснила Белл, независимо от того, сколько полицейских преклоняют колени, не может быть никакой победы добра, пока не произойдут значительные структурные изменения в правоохранительной системе Америки.

«Власти говорят о тренировках, которые они якобы проводят с полицейскими. Но о какой профессиональной подготовке идет речь, когда это происходит снова и снова? Систему может спасти только полная подотчетность и прозрачность», — отмечает она.

Осудили поведение американских полицейских и в российских правоохранительных органах. Как заявил председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин , «все эти унижения абсолютно неверны».

«Полиция должна четко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаешь на колени? Если ты хочешь выразить свое возмущение, голосуй за президента и выполняй свои функции и обязанности как положено по закону», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Пашкина, в России за такие действия полицейских бы просто уволили.